На Камчатке разъяренная медведица погналась за лодкой с туристами: видео

Наглядное доказательство того, что на своих двоих от медведя не убежать.

На Камчатке разъяренная медведица погналась за лодкой с туристами, которые сплавлялись по воде. В итоге женщина спугнула хищницу своим криком. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Борус».

Реклама

На кадрах видно, как туристы плывут на моторной лодке мимо леса, откуда выходит медведица с медвежатами. Увидев лодку, хищница явно видит в ней угрозу и бросается следом. Какое-то время она преследует туристов и подбирается совсем близко — одна из девушек начинает кричать от страха. В итоге медведица отступает.

Судя по всему, медведица решила напасть на людей, потому что защищала детенышей. Пострадал ли кто-то из пассажиров лодки, не сообщается.

Незадолго до этого медведь подобрался к людям, сидевшим на лавочке у дома в Костроме. Мужчинам удалось убежать от хищника — сам медведь тоже испугался и забрался на 15-метровое дерево. Спасателям пришлось усыплять зверя снотворным из дротика и спускать вниз по пожарной лестнице.