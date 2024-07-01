На Камчатке туристы 15 километров несли на руках уставшего пса

Путешественники смастерили для собаки носилки из одеял.

Во время похода на Камчатке пес настолько утомился, что заставил туристов нести его на руках последние 15 километров пути. Туристическая группа взяла собаку с собой к ледниковым Голубым озерам. В начале путешествия пес держал необходимый темп, но на обратном пути силы покинули его.

Пес лег под сосной и отказался двигаться, глядя на людей «грустным взглядом». Туристы смастерили для него носилки из одеял и четверо из них несли уставшую собаку до города Елизово. Удовлетворенную собаку запечатлели на камеру. «Посмотрите, как он расслабляется», — сказала одна из участниц похода на видео.

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Общая протяженность маршрута, пройденного туристической группой, составила 30 километров.

Ранее сообщалось о спасении моряка и его собаки, которые три месяца дрейфовали в открытом море.