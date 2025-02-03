На Камчатке устали от туристов, которые справляют нужду по кустам

Первые полученные с туристического налога деньги собираются потратить на обустройство инфраструктуры на полуострове.

Местные жители Камчатки пожаловались на путешественников, которые за неимением биотуалетов на некоторых участках полуострова бегают по кустам и справляют нужду в лесу. Теперь власти планируют потратить средства, полученные с туристического налога на установку туалетов и мусорок, сообщает портал TourDom.

В прошлом году Госдума приняла закон, разрешающий субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать туристический налог на проживание в гостиницах, который должен заменить собой курортный сбор. На территории Камчатского края налоговый режим начал действовать с 1 января 2025 года. Средства полученные с собранных налогов будут пополнять местные бюджеты. В Совете Федерации предложили использовать полученные с налогов средства конкретно на развитие туризма.

Одна из жительниц Камчатки привлекла внимание губернатора после того как отметила, что в некоторых популярных среди туристов районах полуострова не хватает уборных.

«Необходимо поставить туалеты и мусорные баки на въезде на Мутновскую трассу. Жители домов в Паратунке из окон наблюдают, как в лесу напротив путешественники справляют нужду, а мусор с джипов и вахтовок несут в урны к магазину», – отметила жительница.

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К счастью губернатор Камчатского края предложение жительницы поддержал. Владимир Солодов отметил, что туристический налог, собранный за пользование базами на полуострове, будет идти «исключительно на развитие туристической инфраструктуры».

«Предлагаю, чтобы первые сборы пошли на финансирование именно этой точки в поселке Термальный в Паратунке. Проблема острая и востребованная», – заявил губернатор.

В первую очередь власти планируют поставить в Елизовском районе мусорки и начать вывозить отходы из наиболее популярных объектов. Позже территорию хотят благоустроить и установить необходимую туристическую инфраструктуру, обустроить смотровые площадки и создать туристические тропы.