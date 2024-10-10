На Казбеке погибли двое российских альпинистов

35-летний Александр Пинчук и 41-летний Антон Старк восходили на гору Казбек со стороны России. Их тела обнаружили 4 октября на высоте 4,8 километра.

Альпинисты Александр Пинчук и Антон Старк вышли на маршрут 27 сентября и планировали завершить его 2 октября, рассказала РБК сестра Александра Ольга.

Александр Пинчук являлся руководителем московского турклуба «Перезагрузка» и, по сообщениям коллег и друзей, был опытным гидом. Что случилось с мужчинами, до конца неизвестно – гид из Грузии обнаружил замерзшие тела россиян 4 октября в пещере на высоте 4,8 километра и вызвал МЧС. На следующий день за ними был отправлен вертолет со спасателями.

Предварительная причина смерти альпинистов – гипотермия, то есть значительное снижение температуры тела, при котором нарушается нормальный обмен веществ. До этого грузинские телеканалы сообщали, что альпинисты шли к леднику и могли сорваться с веревок.

По словам Ольги, 1 октября во второй половине дня альпинистов видели на высоте 4,7-4,8 километра во время восхождения на вершину. Что именно привело к гибели опытных путешественников, сказать сложно. Результатов вскрытия пока нет, следствие по делу продолжается.

В поисках альпинистов

Связь с мужчинами пропала сразу после начала маршрута, рассказала Ольга. При этом сначала родные не беспокоились о судьбе мужчин, они понимали, что связи с ними в дороге не будет. По плану альпинисты должны были позвонить родным по окончании маршрута 2 октября.

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«При этом всегда есть запасные дни, и мы знаем, что из-за непогоды они могли задержаться на два-три дня, поэтому уже серьезно мы стали беспокоиться в субботу, 5-го числа. Сотовой связи на маршруте нет», – поделилась сестра Александра.

Антон Старк во время восхождения на Казбек

Родственники Пинчука и Старка обратились в МЧС и пытались выяснить судьбу мужчин через знакомых. Позже о гибели альпинистов им сообщили сотрудники грузинской полиции из поселка Степанцминда. Они просили приехать на опознание – при себе у альпинистов не было паспортов. Сестра Пинчука Ольга, его девушка Мария и жена Антона Старка Янина приехали во Владикавказ и с помощью местных гидов смогли отыскать палатку мужчин на высоте 4,2 км — там они обнаружили их документы.

«Это невероятно нам помогло, потому что без документов мы не смогли бы пройти все процедуры в полицейском участке в Грузии», – рассказала Ольга.

В грузинской Степанцминде родственникам погибших отдали их вещи, а затем они отправились в Тбилиси на процедуру опознания. Тела мужчин транспортировали в Россию.

Ранее в Непале погибли пять российских альпинистов во время восхождения на гору Дхаулагири, их тела обнаружили на высоте 7,1 километра. Предположительно, они сорвались с горы из-за обрыва связки – все из них были профессиональными спортсменами. Одному члену группы Валерию Шамало удалось выжить — он прервал восхождение из-за сильного ветра и вернулся в лагерь на высоте 6,1 километра, откуда его эвакуировали.