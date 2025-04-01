На Кипре начнут выдавать визы цифрового кочевника

Для этого нужно зарабатывать от 3500€ в месяц. Кого называют цифровыми кочевниками? Это люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране. Они могут в течение одного года сменить несколько стран или менять город проживания.

Граждане России смогут подать заявку на участие в возобновленной программе Digital Nomad Visa на Кипре. В департаменте миграции островного государства объявили, что разрешение в течение года смогут получить до 500 семей.

Заявки могут подать граждане стран, не входящих в Европейский Союз или Европейскую экономическую зону, с доходом не менее 3500€ в месяц (около 314 тысяч рублей по актуальному курсу) после вычета всех налогов. Потенциальные цифровые кочевники должны быть трудоустроены в зарубежную компанию или работать с иностранными клиентами на правах самозанятости.

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Власти Кипра пояснили, что собираются заработать на пребывающих в страну удаленщиках до 15 миллионов евро в год через аренду жилья, траты на питание и развлечения. Более того, на Кипре надеются «оживить» некоторые районы острова, сделать их более модными и приспособленными для коворкинга, как это уже произошло в Португалии. Для островной республики, которая очень зависит от сезонности и туристов, возобновление инициативы может оказаться по-настоящему выгодным.

В случае успеха, заявители получать возможность остаться на острове на год с возможностью продления разрешения ещё на 2 года, а также смогут оформить визы для своих супругов и несовершеннолетних детей (правда без права трудоустройства на территории Кипра). Другим «бонусом» для цифровых кочевников станет возможность получения статуса налогового резидента Кипра после проведения на острове 183 дней в году.