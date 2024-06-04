В Красной Поляне зацвели невероятные рододендроны. Их можно наблюдать всего две недели

Об этом сообщает пресс-служба курорта. Сейчас – самые лучшие дни для того, чтобы сделать красивые фотографии.

Сезон цветения рододендронов – один из самых красочных периодов на Курорте Красная Поляна. Он традиционно приходится на июнь, восхитительные краснокнижные растения радуют глаз довольно непродолжительное время — всего около двух недель.

Цветение рододендрона в горах Красной Поляны Фото: Илья Perelude, фотохостинг rtraveler.ru

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Как правило в Красной Поляне встречается три вида этого растения: кавказский, понтийский и жёлтый. Рододендроны растут довольно медленно, но при этом могут достигать 2,5 – 3 метров в высоту. На склонах Курорта Красная Поляна увидеть цветы нежного белого цвета можно на высоте 2 200 метров — в субальпийском и альпийском поясе.

Сейчас самое лучшее время, чтобы сделать красочные и нежные фотографии среди цветущих альпийских лугов, высоко в горах настоящее волшебство природы. На Курорте Красная Поляна рододендроны можно увидеть, поднявшись на панорамную площадку на уровне 2200 метров (добраться можно по канатной дороге).