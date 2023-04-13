На краю возможного: 5 точек в России для занятия экстремальными видами спорта

Необязательно лететь в другую страну, чтобы получить свой заряд адреналина. В России есть множество уникальных мест, где каждый любитель экстрима может найти что-то по душе.

Люди решают заняться экстремальными видами спорта по разным причинам. Для некоторых это возможность снять эмоциональное напряжение, другим нравится делать то, что большинству не под силу. Но в итоге все получают удовольствие и незабываемые эмоции.

Вместе с Яндекс Путешествиями мы расскажем о пяти местах в России, где можно заняться самым разным экстримом.

1 Зимний полет во «Флай Чегем», Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарской республике расположен горный парк активных развлечений, где все любители экстрима найдут занятие себе по вкусу. Одна из самых интересных активностей во «Флай Чегем» — это полет на параплане от подножья Большого скалистого хребта. Перед ним вас ждет небольшое путешествие на внедорожнике с головокружительными видами ущелья и гор.

Помимо этого, в парке можно заняться роупджампингом — прыжком со скалы над рекой Чегем. Высота полета составляет всего 50 метров, поэтому такая активность хорошо подойдет для начинающих экстремалов. Еще более доступным, но не менее эмоциональным будет зиплайн — скоростной спуск по тросу от скалы к скале.

Как добраться?

Добраться в Нальчик по воздуху без пересадок можно только из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы «Победы» из Внуково и «России» из Пулково выполняются ежедневно. А уже на автовокзале Нальчика можно сесть на автобус до Верхнего Чегема, поселков Булунгу и Хушто-Сырт. От них придется идти пешком по указателям. Из Нальчика до парка «Флай Чегем» также ездят такси. Поездка обойдется от 1500 до 2500 рублей.

Где остановиться?

Ближайший крупный город от парка — Нальчик. Советуем остановиться в четырехзвездочном отеле «Чайка». Стабильный интернет, кондиционер, телевизор и бассейн – всё в наличии. На территории «Чайки» ещё можно пойти в кинозал или поиграть в настольный теннис и бадминтон. Обилие зелени и чистота горного воздуха создают отличные условия для отдыха и аэротерапии в любое время года. В санатории также есть инновационная лечебно-диагностическая база для лечения разных заболеваний. Цена номера для одного человека стартует от 5600 рублей за сутки.

Чем еще заняться? Если вам захочется отдохнуть от экстрима, то можно посетить этнокомплекс «Верхний Чегем». Многие называют его музеем под открытым небом. Здесь вы найдете немало архитектурных памятников: древние склепы, башню князей, неандертальский грот. А тем, кто ценит или хочет отведать местную кухню, стоит заглянуть на экоферму на альпийских лугах Кавказа. Неподалеку от фермы находится кафе, где вы можете попробовать свежий айран, а также домашний сыр и сметану.

Полет на параплане в районе села Гудаури, Грузия Фото: Иван Суслов / фотохостинг rtraveler.ru

2 Банджи-джампинг в «SkyPark!», Сочи

Тем, кто предпочитает всегда быть на высоте, обязательно нужно посетить «SkyPark!», ведь все активности там проходят в воздухе. Одним из самых распространенных занятий в парке является банджи-джампинг. Этот аттракцион гарантирует большой выброс адреналина — человека привязывают к длинному резиновому канату, который после максимального растяжения сокращается и поднимает прыгуна вверх. Для прыжка можно выбрать комфортную высоту — 69 или 207 метров.

В парке также находится самый длинный подвесной пешеходный мост в России, который расположен на высоте 207 метров. Прогулка по нему не только экстремальная, но и живописная, ведь с моста можно увидеть Кавказские горы, Корабельные скалы и Черное море.

Как добраться?

Добраться в Сочи из Москвы можно прямым рейсом на поезде, самолете или на автомобиле. До самого парка можно доехать бесплатно на маршрутке, которая отправляется от вокзала Адлер каждые 30 минут.

Где остановиться?

Остановиться можно в одноименном отеле «SKYPARK Apart Hotel». Уникальное расположение отеля в заповедной зоне дает возможность насладиться девственной природой Красной Поляны. В отеле есть прачечная и другие удобства. Цена одного номера начинается от 3500 рублей за одну ночь.

Чем еще заняться? Помимо банджи-джампинга, любители экстремальных развлечений могут попробовать зиплайн, поездку на самых высоких качелях в мире и альпинизм. Также очень популярен аттракцион MegaTroll — скоростной полет на троллее над ущельем на высоте 200 метров.

Вид с пешеходного моста в SkyPark Сочи Фото: Евгений Якушев / фотохостинг rtraveler.ru

3 Фрирайд по горным склонам Шерегеша, Кемеровская область

Шахтерский поселок Шерегеш — один из самых популярных горнолыжных курортов России. Этому способствует не только развитая инфраструктура, но и природа — за таежные леса и заснеженные горы место прозвали «Русской Швейцарией». Из-за высокого снежного покрова и большого количества лесных местностей в горах здесь очень популярен фрирайд — катание на лыжах или сноуборде на неподготовленных трассах. Ценители экстремального спорта считают, что именно такое катание полностью раскрывает все возможности данной активности.

В Шерегеше для фрирайда популярны «Томский лес», «Северный лес» и долина реки Каменушки. Если вы захотите чего-то менее экстремального, то в поселке можно прокатиться на снегоходе, коньках и даже полетать на параплане. А летом здесь ездят на горных велосипедах и эндуро мотоцикле.

Как добраться?

Перелёт из Москвы в Шерегеш лучше всего планировать через Новокузнецк — это ближайший крупный город к курорту. Из Новокузнецка постоянно ездят автобусы в Таштагол, с заездом в Шерегеш.

Где остановиться?

В Шерегеше очень много гостиниц и отелей для комфортного пребывания на курорте. Например, «Wow. Aparts & SPA». Здесь есть сауна и привлекательный ресторан. Цена за проживание в отеле начинается с 4500 рублей на одну ночь за человека.

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Чем еще заняться? Если хочется отдохнуть от экстремальных спусков по заснеженным горам, можно посетить поклонный крест на горе Курган или таинственную пещеру йети. Снежный человек — своеобразный символ поселка, поэтому здесь прячутся множество скульптур и упоминаний об этой легенде. Помимо этого, в Шерегеше можно увидеть сюрреалистичный «перевернутый дом», стоящий на крыше, и живописное «Голубое озеро», которое покорит вас ярким небесным оттенком. Летом в поселке можно заняться рыбалкой на реках Мрасса и Мундыбаш и попробовать выловить тайменей и налимов.

Просторы Шерегеша Фото: natalia / фотохостинг rtraveler.ru

4 Хелиски с вершины вулкана на Камчатке

Еще одним популярным местом для горнолыжников считается Камчатка. Этот полуостров многие называют «долиной вулканов» — здесь их 152. Ценители экстрима часто любят устраивать хелиски с их подножий. От фрирайда хелиски отличает то, что вас доставляют к началу спуска на вертолете, чтобы вы могли прокатиться по нетронутым горным склонам. Такой вид спорта считается очень опасным, поэтому он подойдет только опытным фрирайдерам.

Как добраться?

Единственный способ добраться до Камчатки — самолетом в аэропорт «Петропавловск-Камчатский», который находится в пригороде Елизово. Из Москвы самолеты летают сюда прямым рейсом. Из аэропорта курсируют автобусы, которые отвезут вас к месту назначения.

Где остановиться?

Отличным выбором будет гостиница «Идеальный куб», находящаяся недалеко от пяти вулканов. «Идеальный куб» расположен в 10 минутах езды на машине от вертодрома, поэтому он подойдет любителям хелиски. Также в отеле проводят сеансы йоги и массажа, что позволит расслабить мышцы после изнурительных заездов. Цена за одноместный номер начинается от 32 тысяч рублей за сутки.

Чем еще заняться? Камчатка — это регион с необузданной природой, поэтому сюда приезжают, чтобы насладиться живописными озерами, гейзерами и пляжами с вулканическим песком. Полуостров подходит для любителей активного отдыха: летом вы можете заняться рыбалкой, дайвингом, серфингом, а зимой уже вышеупомянутыми фрирайдом и хелиски. Если хотите отдохнуть от спорта, отправляйтесь в этнодеревню «Пимчах». Здесь можно познакомиться с культурой местных народов, которая не менялась уже несколько тысячелетий. А ещё вас научат играть на национальных инструментах и добывать огонь примитивным способом.

Вулкан Толбачик на Камчатке Фото: Владимир Парфеньев

5 Рафтинг в Карелии

Карелия обязательно понравится тем, кто предпочитает водный экстремальный спорт. В этом регионе распространен рафтинг — сплав по бурным рекам с обилием порогов, перекатов и даже водопадов. Это командный и зрелищный вид спорта, где нужно преодолевать множество препятствий, чтобы остаться на плаву. Регион предложит вам как грозную реку Укса, так и менее опасную Писто.

Как добраться?

Единственный аэропорт Карелии находится в Петрозаводске, прямыми рейсами сюда летают самолеты только из Москвы. До истоков Уксы можно добраться через посёлок Райконкоски, возле которого проходят железная дорога и автомобильная трасса 86К-13. Устье находится возле посёлка Ууксу, через который проходит дорога 86К-8. Среди сплавщиков наибольшей популярностью пользуется нижнее течение реки.

Где остановиться?

Например, в «Спа-отеле Карелия». В гостинице есть бассейн, ресторан, прачечная и спа-процедуры. Цена за одноместный номер начинается от 3 тысяч рублей за сутки.

Чем еще заняться? Если хотите отдохнуть от экстремального спорта, то можно посетить колоритный город с финским духом, Сортавала. Здесь много исторических зданий, музеев, а также живописный парк Ваккосалми и величественная гора Кухавуори. Кроме того, в Карелии находится музей-заповедник «Кижи», где можно полюбоваться уникальными памятниками русского деревянного зодчества. Главная достопримечательность здесь — Церковь Преображения Господня с 22 резными куполами. Карелия также славится своей девственной природой, поэтому не забудьте посмотреть на горные шхеры, Ладожское озеро, водопад Юканкоски и местные острова Валаам и Хонкасало.

Фото: Сергей Кулаков / фотохостинг rtraveler.ru