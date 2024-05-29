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На Кубани запускают промышленный экскурсионный маршрут

Абрау-Дюрсо

Можно будет заглянуть на цементный завод, центр винного туризма и в другие места.

В этом году в Краснодарском крае запустят новый маршрут промышленного туризма под названием «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья». Пресс-служба администрации региона сообщает, что маршрут включает в себя визиты на ведущие предприятия Кубани. Для демонстрации промышленного разнообразия края выбрали шесть основных производственных объектов различных отраслей.

Основной темой маршрута стала Северо-Кавказская железная дорога, которая сыграла ключевую роль в промышленном развитии региона. В рамках экскурсии туристы смогут побывать на Абинском металлургическом заводе, в музее цементной промышленности Новороссийска, в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» и на других значимых объектах.

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