На курортах Черного моря ожидается резкое падение цен

Туроператоры рассказали, что цены на некоторые отели России и Абхазии могут упасть на 50-60% в конце сентября.

В Российском союзе туриндустрии поделились, что стоимость размещения в отелях Черного моря снизится на 20-30% в конце сентября и начале октября, а в некоторых отелях (например, в Адлере или в Абхазии) стоимость скидок будет достигать 60%.

Курорты Краснодарского края не могли похвастаться «бюджетностью» этим летом – по данным сервиса Travelline, средняя стоимость отелей в этом регионе достигала 10,140 рублей в сутки, в Крыму – 8,800 рублей.

Но к концу сентября цены по этим направлениям заметно снизятся: неделя в одном из крымских отелей на двоих с включенным завтраком обойдется туристам в 38,260 рублей. За семь дней в отеле в Сочи в начале октября гости отдадут 64,600 рублей (завтрак включен), при включении в стоимость трехразового питания от 78,400 рублей. Это уже значительное падение цен в сравнении с летним сезоном.

Закат. Вечерняя Абхазия. Фото: Фотохостинг Russian Traveler

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Самые бюджетные места размещения с тарифом «все включено» предлагают недельный отдых на Черном море стоимостью 35 тысяч рублей за двоих, гласят данные РСТ.

А вот отдых на черноморском побережье в Абхазии выйдет туристам ещё дешевле: по данным компании «Алеан», неделя на двоих в Гудауте будет стоить отдыхающим 35,6 тысячи рублей начиная с 1 октября (в середине сентября стоимость начиналась от 56 тысяч рублей).