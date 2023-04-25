На курортах России появится больше отелей «все включено»

Число таких гостиниц на Черноморском побережье растет год от года.

В 2023 году на российских курортах откроется большое количество отелей «все включено» — об этом рассказал гендиректор управляющей компании «Ателика» и учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высоканов. Эксперт сообщил, что год от года на Черноморском побережье появляется все больше средств размещения, которые работают по системе all inclusive, экономически выгодной для владельцев.

По словам Высоканова, себестоимость продуктового набора на одного гостя в сутки в сети четырехзвездочных отелей «Дивный Мир» в 2023 году, с учетом местного и импортного алкоголя, а также шведского стола, работающего непрерывно с утра до вечера, составляет около 550 рублей.

«Такой же набор для двух- и трехзвездочный отелей стоит порядка 400 рублей в сутки. Даже если прибавить наценку в 20 процентов, туристы на такие суммы в курортном городе даже не пообедают», — сообщил эксперт.

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Он также отметил серьезное падение глубины бронирований за последний год — если раньше отельеры получали основной объем денег за лето уже в феврале-марте, то теперь их получение сместилось на май-июнь.

«Туристы делают бронирования, но всю сумму готовы вносить только за две недели до заезда, так как находятся в состоянии неопределенности, не хотят и не могут оплачивать отдых сразу», — заключил Высоканов.

Ранее сообщалось, что Турция, ОАЭ и Египет стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян на майские праздники, также в топе спроса путешествия по России.