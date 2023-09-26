На курортах Северного Кавказа введут систему «все включено»

В регионе считают, что это привлечет туристов.
На курортах Северного Кавказа станет доступен отдых по системе «все включено». Об этом сообщил замгендиректора единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев в беседе с ТАСС.
По его словам, all inclusive появится на новых курортах, например, на строящемся горнолыжном Мамисоне в Северной Осетии и в дагестанском Каспийском кластере. Как считает Тапаев, это будет интересно для туристов и привлечет гостей.
Кроме того, представители туристической отрасли кавказского региона рассматривают идею развивать на территории Каспийского кластера версию all inclusive для мусульман. Она будет отличаться отсутствием алкоголя.
На курортах России появится больше отелей «все включено»
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