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На курортах Северного Кавказа введут систему «все включено»

Фото: Константин Фарниев

Даргавское ущелье, республика Северная Осетия-Алания. На границе России с Грузией.

В регионе считают, что это привлечет туристов.

На курортах Северного Кавказа станет доступен отдых по системе «все включено». Об этом сообщил замгендиректора единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев в беседе с ТАСС.

По его словам, all inclusive появится на новых курортах, например, на строящемся горнолыжном Мамисоне в Северной Осетии и в дагестанском Каспийском кластере. Как считает Тапаев, это будет интересно для туристов и привлечет гостей.

Кроме того, представители туристической отрасли кавказского региона рассматривают идею развивать на территории Каспийского кластера версию all inclusive для мусульман. Она будет отличаться отсутствием алкоголя.

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