На Курорте Красная Поляна выпал первый снег. Когда откроют горнолыжный сезон?

На Курорте Красная Поляна на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег.

Температура воздуха ночью здесь уже опускается до –1°, днём столбик термометра не поднимается выше отметки +3°. Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон. Однако по прогнозам специалистов лавинной службы Курорта Красная Поляна, до конца этой недели ещё ожидаются осадки. А температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1500 м над уровнем моря.

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Также специалисты дают уже первые прогнозы на открытие горнолыжного сезона: в этом году его старт можно планировать на первую декаду декабря. Сейчас на курорте завершена основная фаза подготовки к зимнему горнолыжному сезону 2024/2025. Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, уже полностью готовы к первому обильному снегопаду в горах. Весь цикл разбит на несколько этапов, срок окончания финального – 1 декабря.

Напомним, что в прошлом году на Курорте Красная Поляна первый снег выпал 9 октября. А уже во второй половине ноября начались устойчивые снегопады в горах, что позволило открыть сезон катания на лыжах и сноуборде 1 декабря.