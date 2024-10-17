авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На Курорте Красная Поляна выпал первый снег. Когда откроют горнолыжный сезон?

На Курорте Красная Поляна на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег.

Температура воздуха ночью здесь уже опускается до –1°, днём столбик термометра не поднимается выше отметки +3°. Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон. Однако по прогнозам специалистов лавинной службы Курорта Красная Поляна, до конца этой недели ещё ожидаются осадки. А температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1500 м над уровнем моря.

Также специалисты дают уже первые прогнозы на открытие горнолыжного сезона: в этом году его старт можно планировать на первую декаду декабря. Сейчас на курорте завершена основная фаза подготовки к зимнему горнолыжному сезону 2024/2025. Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, уже полностью готовы к первому обильному снегопаду в горах. Весь цикл разбит на несколько этапов, срок окончания финального – 1 декабря.

Напомним, что в прошлом году на Курорте Красная Поляна первый снег выпал 9 октября. А уже во второй половине ноября начались устойчивые снегопады в горах, что позволило открыть сезон катания на лыжах и сноуборде 1 декабря.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024