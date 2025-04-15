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На майские праздники в Петербург приедут 880 тысяч туристов

На майские праздники в Петербург приедут 880 тысяч туристов

С 30 апреля по 11 мая 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается прибытие около 880 тысяч туристов. Эта информация, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), была озвучена председателем городского комитета по развитию туризма Евгением Панкевичем.

Первым значимым событием предстоящего туристического сезона станет традиционный Фестиваль ледоколов, который пройдет с 1 по 4 мая. По предварительной электронной записи, открывающейся 1 мая, жители и гости города смогут посетить борта трех ледоколов, участвующих в фестивале, с 2 по 4 мая. 

Это на 5% будет больше, чем в прошлом году. Загрузка отелей Санкт-Петербурга с 1 по 4 мая составит 82%, а пик заполняемости - 84%-88% - придется уже на вторую половину майских праздников, - цитируют СМИ Евгения Панкевича.

Евгений Панкевич также отметил, что в летнем сезоне 2025 года ожидается рост туристического потока в Санкт-Петербург на 5-10% по сравнению с предыдущим годом.

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