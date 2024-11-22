На Мальдивах повысят налоги для туристов

Власти Мальдив продолжают радовать гостей новостями: совсем недавно туристы узнали об ограничении ввоза табачной продукции на остров и запрете на импорт электронных сигарет.

С 1 января следующего года на Мальдивах вдвое увеличится сумма «зеленого налога», или экологического сбора, который каждый турист обязан заплатить за проживание в отелях или гостевых домах. О нововведении ранее сообщила Ассоциация Туроператоров России, а на портале TourDom подтвердили новость со ссылкой на российских туроператоров. Соответствующие правки уже были внесены в Закон о туризме Мальдивской Республики.

В небольших гостиницах, где количество номеров не превышает 49, налоговая ставка возрастёт с 3 до 6 долларов за ночь на одного постояльца; в более крупных отелях с количеством номеров более 50, тариф возрастёт с 6 до 12 долларов на человека за ночь. С детей до 2 лет налог взиматься не будет – это хорошая новость, так как раньше сбор обязаны были оплатить все гости независимо от возраста.

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«Зеленый налог» зачастую включен в стоимость турпакетов и посетители островного государства не всегда знают, сколько они платят за поддержание экологии в стране. Но те, кто собираются отправиться на Мальдивы в новогодние праздники — или сразу после — и уже оплатили свои путёвки, могут заметить, как сильно подорожает их тур.

Некоторые отели пошли туристам навстречу и пообещали возместить дополнительную часть налога по уже забронированным турам, рассказала директор департамента островов Индийского океана туроператора «АРТ-ТУР» Нинель Шахбекова. Но многие туроператоры всё равно предупреждают, что туристам стоит быть готовым к тому, что разницу придётся самостоятельно оплатить в гостинице уже по прибытии в страну.

Помимо этого власти Мальдив также обещают увеличить налог на туристические услуги с 16 до 17%. Повышение ставки обещают ввести с 1 июля 2025 года. Оно коснется ресторанов, баров, курортов, транспорта, спа-центра и других игроков отрасли. В парламенте Мальдивской Республике также обсуждали увеличение аэропортового сбора для иностранных пассажиров, которые взимается с путешественников через авиакомпании, но отразиться ли это напрямую на пассажирах и стоимости билетов пока неясно. В АТОРе отмечают, что подобные радикальные шаги по повышению туристических налогов были приняты правительством Мальдив из-за плачевной экономической ситуации и ради пополнения критически низких валютных резервов.

Всего несколько недель назад власти Мальдив уже «обрадовали» многих туристов новостями о запрете на ввоз в страну вейпов и электронных сигарет, а начиная с 15 декабря на островах полностью делегализуют их использование. Также туристы не смогут больше провезти на Мальдивы большое количество сигарет и табачных изделий – сначала власти объявили, что курильщикам придётся ограничиться только одной пачкой, но потом испугались шквала негативных реакций и разрешили ввозить в страну за раз не больше блока или 250 граммов табака.