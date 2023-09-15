На Мальдивах в разгар осени пройдет «душевный» фестиваль

Мальдивский отель Soneva Fushi приглашает отправиться в иммерсивное велнес-путешествие. В программе фестиваля: лекции, дискуссии и мастер-классы с ведущими специалистами в области велнеса, индивидуальные консультации и авторские оздоровительные процедуры, гала ужины, музыкальные выступления и не только – все это на фоне идиллических пейзажей тропического острова.

Фестиваль SOUL состоится с 29 сентября по 8 октября 2023 на курорте Soneva Fushi в атолле Баа, расположенном на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО. Организаторами выступили всемирно известные отели премиум класса Soneva и международный велнес-бренд ORGANIC INDIA.

Фестиваль продлится 10 дней, включая два уикенда. Организаторы подготовили насыщенную программу: лекции, дискуссии, мастер-классы, занятия йогой, сеансы медитации и другие телесные и духовные практики. Лучшие эксперты велнес-индустрии со всего мира поделятся бесценными знаниями, применяемыми для поддержания физического и ментального здоровья. Для профессионалов индустрии это уникальная возможность встретиться с единомышленниками и поделиться опытом, а для энтузиастов здорового образа жизни – узнать актуальную информацию о последних трендах и инновациях.

Участники фестиваля также могут записаться на индивидуальные консультации и процедуры, где познакомятся с авторскими оздоровительными методиками поближе. По вечерам общение продолжится в неформальной обстановке во время коктейлей и гала-ужинов с живой музыкой.

В первом фестивале SOUL примут участие мировые лидеры и визионеры индустрии велнеса из разных стран. Научные и экологические журналисты здесь будут выступать бок о бок с основоположниками аюрведической ароматерапии и духовными наставниками, кинорежиссеры и продюсеры документальных фильмов разделят сцену с экспертами по осознанности и биохакингу, а гастроэнтерологи и биохимики поделятся знаниями наряду с фитнес-тренерами. Например, среди участников будет первый в истории европеец, получивший лицензию на практику аюрведы в Индии – доктор Роберт Свобода (Dr Robert Svoboda), и многие другие.

Среди дискуссионных панелей с экспертами особого внимания заслуживают:

«Нейробиология велнеса»

«Эпицентр шторма: поиск баланса во времена хаоса»

«Строим регенеративное будущее»

«Здоровье: От кризиса к духовному пробуждению».

Уникальность мероприятия заключается не только в составе спикеров, но и в месте проведения. Живописная природа Soneva Fushi вдохновляет на отдых с заботой о себе. Утопающий в зелени остров с белоснежными пляжами, омываемыми бирюзовым океаном, – это место, где можно почувствовать радость движения, наслаждаясь прогулками по пляжу, исследуя джунгли на велосипеде, играя в теннис на местных кортах или занимаясь с инструктором на свежем воздухе.

Рестораны острова специализируются на вкусных и полезных блюдах с акцентом на растительные ингредиенты, специально разработанных для достижения максимального оздоровительного эффекта.

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Помимо классического пляжного отдыха в перерывах между сессиями можно, например, прокатиться на зиплайне, заняться снорклингом в сопровождении морского биолога, посетить мастер-класс в стеклодувной мастерской или уединиться на песчаном пляже, чтобы любоваться закатом. Необычный опыт и уникальные впечатления, которые предлагает Soneva Fushi, дадут возможность ощутить гармонию с природой и открыть для себя смысл философии SLOW LIFE.

SOUL Festival пройдет в гибридном формате: многие дискуссии будут транслироваться онлайн. Вырученные от продажи билетов средства будет направлены в фонды Soneva Foundation и ORGANIC INDIA Foundation для реализации проектов по улучшению окружающей среды, социального и экономического благополучия.

«Мы очень гордимся тем, что являемся организаторами первого фестиваля велнеса SOUL Festival, который пройдет в отеле Soneva Fushi, – комментирует Сону Шивдасани, генеральный директор и соучредитель Soneva. – Велнес – основа всего, что мы делаем в Soneva: с помощью нашей философии “босоногой роскоши” мы воссоединяем гостей с богатейшей природой островов, дарим наслаждение вкусной и при этом полезной кухней, создаем незабываемые впечатления, которые остаются в памяти на всю жизнь. Наш велнес-фестиваль – это великолепная возможность получить новые знания о самых разных аспектах здорового образа жизни, поэтому я с нетерпением жду встречи с лучшими экспертами в области велнеса здесь на Мальдивах».

Для тех, кто хочет посетить фестиваль, отель Soneva Fushi предлагает воспользоваться специальными предложениями SOUL Festival, рассчитанными на три, пять или десять ночей. Каждое предложение включает проживание на комфортабельной вилле, питание полный пансион, трансферы из аэропорта и обратно и полный доступ к программе мероприятий. Стоимость предложения – от USD 7600 для двух гостей.

Отель Soneva Fushi – это километры чистейших песчаных пляжей, комфортабельные виллы с персональными батлерами, предугадывающими желания гостей, великолепные рестораны, в которых можно попробовать блюда со всего мира, расслабляющие велнес-процедуры в спа-центрах Soneva Soul, один из самых больших детских клубов The Den с увлекательными активностями для разных возрастов и, конечно, неповторимые впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь. Soneva Fushi находится в 30 мин полета на гидроплане от международного аэропорта Велана.