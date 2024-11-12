На Мальдивах сделали поблажку для курящих туристов

Ранее власти Мальдив напугали путешественников, объявив, что туристы не смогут ввезти на остров более одной пачки сигарет или стиков. Но позже смягчили требования.

Таможенные службы Мальдивской Республики разрешили туристам ввозить за раз до 200 сигарет (либо 25 сигар или 250 граммов табака). Новые распоряжения по беспошлинному ввозу табачных изделий были подписаны 9 ноября и разосланы принимающим компаниям острова.

Туристы-курильщики могут выдохнуть с облегчением – до этого власти страны позволяли привозить на популярный остров только одну пачку сигарет – и не более 19 штук внутри этой пачки. Предполагается, что в министерстве туризма Мальдив получили немало жалоб от раздраженных путешественников и решили сделать поблажку для любителей подымить.

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В распоряжении идёт речь только о въезжающих в страну по туристической визе. При этом в случае превышения лимита лишние сигареты или табак будут изъяты таможней у иностранных гостей и отправлены на временное хранение сроком до 30 дней. Получить табачные изделия обратно отдыхающие смогут в терминале вылета международного аэропорта Велана. Кстати, та же участь ждёт и алкоголь – в стране царит «сухой закон», поэтому привезти на Мальдивы свою бутылочку спиртного не удастся.

А вот желающим покурить вейп поблажек ждать не приходится. С 15 ноября в стране запретили импорт электронных сигарет и любых «запчастей» для них. А уже с 15 декабря на Мальдивах также запретят использование, хранение, производство, продажу, бесплатное распространение и рекламу устройств для вейпинга. Так власти борются с популярностью культуры вейпинга среди молодежи страны – у государства есть опасения, что подростки могут использовать электронные сигареты для употребления запрещённых веществ.