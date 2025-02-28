На мальдивском курорте пройдут гастроли шеф-повара ресторана «Турандот»

В конце марта шеф-повар Дмитрий Еремеев проведет на курорте JW Marriott Maldives Resort & Spa серию эксклюзивных ужинов.

В конце марта 2025 года шеф-повар знаменитого московского ресторана «Турандот» группы Maison Dellos Дмитрий Еремеев проведет серию эксклюзивных ужинов на мальдивском курорте JW Marriott Maldives Resort & Spa, чтобы познакомить гостей из разных уголков планеты с российской гастрономией и своим авторским смешением вкусов Азии и Европы.

Фото: JW Marriott Maldives

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Вечером 22 марта Дмитрий представит посетителям энотеки Wine Room ужин из 4 перемен блюд и закусок, включая хрустящую курицу ЦО с арбузом и ростками сои, осьминога в соусе из черного перца и знаменитого медовика с черно-смородиновым сорбетом под аккомпанемент лучших вин из Старого и Нового Света, тщательно отобранных сомелье, а также поделится славной историей гастрономического дома Maison Dellos.

Через два дня в RIHA, утопленном в песке эксклюзивном заведении всего на 6 посадочных мест, Дмитрий на пару с шеф-поваром курорта Рохитом отправит гостей в уникальное кулинарное путешествие по странам дальней и южной Азии: их ждут 8 перемен блюд, панорамные виды на океан, мерцающий свет звезд и прекрасное настроение!

А в среду, 26 марта, Дмитрий Еремеев представит на суд публики свое авторское меню из 5 блюд, вдохновленное «страной восходящего солнца», в японском ресторане Hashi.

Дмитрий Еремеев справка

Уроженец Баку, Дмитрий Еремеев после обучения в Москве начал свою карьеру в Администрации Президента и легендарном ресторане «Яръ». В 2000 году он присоединился к Maison Dellos, где стал су-шефом «Кафе Пушкин» под руководством Андрея Махова. В 2008 году Дмитрий возглавил кухню «Турандот». В 2015 году он выиграл конкурс тайской кухни при посольстве Таиланда, а в 2016 году представлял Россию на гастрономическом фестивале в Каннах. Под его руководством в «Турандот» было запущено направление здорового питания Dellos Diet. Дмитрий Еремеев имеет большой опыт в сфере VIP-кейтеринга, обслуживал высших лиц государства и крупные международные мероприятия, такие как Кубок Конфедераций (2017), Чемпионат мира по футболу в России (2018) и в Катаре (2022). Он также консультировал кейтеринги бортового питания в разных странах.