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На Мальдивы приезжает обладатель мишленовских звезд

Знаменитый суринамский шеф-повар и обладатель двух звезд гида Michelin Сонил Бахадор прибудет с гастролями на один из мальдивских курортов с 24 по 29 октября 2023 года.

Звездный – во всех смыслах — гость посетит с визитом Курорт Le Meridien Maldives Resort & Spa. Сонил Бахадор будет радовать гостей, которым повезет оказаться на Мальдивах в даты его приезда, такими авторскими блюдами, как европейский лобстер с яблоками, карри и чатни из манго, а также пряный ренданг с капустой, мороженым из имбирного пива и белой сои. 

«Меню» мероприятий следующее: 28 октября в Velaa Bar + Grill состоится гастрономический ужин из пяти блюд, также Сонил проведет мастер-клас по приготовлению обеда из трех блюд (и поделится секретами своего кулинарного искусства). 26 и 27 октября гости смогут насладиться пикником на частном острове курорта Боду Финолу, поездкой на рыбалку и авторским ужином от Сонила с искусно подобранными винами и шампанским.

В программе также будут поп-ап барбекю в саду и, напоследок, вечеринка «La Vie, Rosé + Petit Plates» на пляже, где гости будут встречать закат, наслаждаться изысканными закусками и розовым игристым и танцевать под расслабляющую музыку.  

Le Meridien Maldives

По мнению гастрономического гида Gault & Millau шеф-повар Сонил Бахадор входит в сотню лучших поваров мира и занимает седьмое место в рейтинге Lekker 500.

Сонил говорит: «Вся жизнь – эксперимент. Чем больше экспериментов вы проведете, тем лучше. Вы не учитесь, когда слушаете, вы учитесь когда пробуете». Так что гостям гарантировано множество гастрономических открытий на фоне великолепной тропической природы!

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