На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут многометровые мельницы

«Жил на свете рыцарь бедный…», – так звучит тема Масленицы в Никола-Ленивце в этом году. Рассказываем, что ждёт гостей арт-парка 1 марта.

1 марта 2025 года арт-парк Никола-Ленивец (Калужская область) устраивает необычное празднование Масленицы. Традиционное сжигание чучела здесь трансформировалось в масштабный огненный перформанс с участием специально созданного арт-объекта, который сгорает в конце праздника. Это событие каждый год привлекает тысячи зрителей, желающих приобщиться к пламенной феерии.

Справка Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года, когда Николай Полисский решил сделать огонь соавтором произведения искусства. Так Масленица в Никола-Ленивце превратилась в однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев строят арт-объект, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды Никола-Ленивца, и должно выглядеть настоящее искусство – оно появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В прошлом в арт-парке сжигали «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду», «Бастилию», «Вавилонскую башню» и «Черную гору».

В этом году гостей ждет художественная акция с элементами площадного театра, рассказывающая историю странствующего рыцаря, сражающегося с великанами (мельницами) во имя любви, красоты и искусства – здесь можно усмотреть отсылку к «Дон Кихоту». Зрители окажутся в центре захватывающего действа, где реальность переплетается с фантазией, а добро борется со злом. Кульминацией станет сожжение арт-объекта «Мельницы», символизирующего главного врага героя, препятствия и трудности на пути к свету.

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Эскиз арт-объекта «Мельницы», который построили для сожжения на Масленицу в арт-парке Никола-Ленивец Фото: Николай Полисский / пресс-служба Никола-Ленивца

Автором «Мельниц» выступил основатель арт-парка Николай Полисский, известный своими монументальными и в то же время эфемерными работами. В этом году в Никола-Ленивце возвели масштабную деревянную конструкцию из 24 башен, центральная из которых достигает 26 метров в высоту.

Особенность «Мельниц» – в их динамичности. На башнях установлены вращающиеся лопасти, приводимые в движение ветром. Это создает ощущение живого, дышащего организма, который вступает в диалог с окружающей средой. До момента сожжения посетители смогут свободно перемещаться под конструкцией, изучая ее изнутри, ощущая масштаб и сложность инженерной мысли. Над созданием объекта местные строители трудились в течение трех с половиной месяцев.

Что ещё ждёт гостей в программе Масленицы в этом году?

Масленичное ристалище: интерактивная ярмарка с народными играми и состязаниями, переосмысленными в духе рыцарской темы. Особое внимание уделено мастер-классам: можно будет создать рыцарское копье и цветок для прекрасной дамы, почувствовав себя настоящим героем средневековых романов.

интерактивная ярмарка с народными играми и состязаниями, переосмысленными в духе рыцарской темы. Особое внимание уделено мастер-классам: можно будет создать рыцарское копье и цветок для прекрасной дамы, почувствовав себя настоящим героем средневековых романов. Ярмарка: традиционные угощения (блины с разнообразными начинками, горячие пироги, медовуха и другие согревающие напитки) и сувениры из дерева, созданные местными мастерами. Здесь можно будет не только подкрепиться, но и приобрести памятный подарок.

традиционные угощения (блины с разнообразными начинками, горячие пироги, медовуха и другие согревающие напитки) и сувениры из дерева, созданные местными мастерами. Здесь можно будет не только подкрепиться, но и приобрести памятный подарок. Театральный перформанс: «Поединок странствующего рыцаря, шибко влюбленного и слегка безумного, с владыкой-великаном, который предлагает нам всё, взамен берёт лишь бессмертную душу». Режиссер – Олег Жуковский, известный своими нестандартными постановками. Перформанс обещает быть ярким и запоминающимся, сочетая в себе элементы драмы, комедии и интерактива со зрителями.

«Поединок странствующего рыцаря, шибко влюбленного и слегка безумного, с владыкой-великаном, который предлагает нам всё, взамен берёт лишь бессмертную душу». Режиссер – Олег Жуковский, известный своими нестандартными постановками. Перформанс обещает быть ярким и запоминающимся, сочетая в себе элементы драмы, комедии и интерактива со зрителями. DJ-сет: после сожжения арт-объекты – танцы под музыку Kedr Livanskiy. Вдохновленная фольклорными мотивами электроника создаст особую атмосферу, объединяя прошлое и настоящее.

Посмотрите, как это было в прошлые годы: