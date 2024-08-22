На Маврикии убили российскую туристку

Полицейские задержали местного жителя.

На Маврикии убили туристку из России. Ее зарезал местный житель, с которым девушка познакомилась в Тиндере и пошла на свидание, пишет Telegram-канал SHOT.

29-летняя Залия отдыхала на острове в Восточной Африке вместе с подругой. Она пообщалась в приложении с местным жителем Сундуром и решила с ним прогуляться. Судя по записям с камер, девушка вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак около 11 утра, села к нему в машину и уехала в неизвестном направлении. Подруге Залия сказала, что новый знакомый обещал отвезти ее в город Кюрпип.

После той поездки россиянку никто не видел. Ее поиски безуспешно шли четыре дня, и в итоге полицейские задержали того самого мужчину. Он признался, что приревновал Залию к другому и прямо во время прогулки по острову зарезал ее ножом. После этого он раздел россиянку и закопал тело в городе Вакоа-Феникс.

Залия работала преподавателем челябинского университета, она полетела на отдых, чтобы набраться сил перед новым учебным годом. Ее убийца оказался айтишником, он произвел у девушки впечатление приличного и образованного молодого человека.

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