авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На Маврикии убили российскую туристку

Фото: Unsplash

Полицейские задержали местного жителя.

На Маврикии убили туристку из России. Ее зарезал местный житель, с которым девушка познакомилась в Тиндере и пошла на свидание, пишет Telegram-канал SHOT.

29-летняя Залия отдыхала на острове в Восточной Африке вместе с подругой. Она пообщалась в приложении с местным жителем Сундуром и решила с ним прогуляться. Судя по записям с камер, девушка вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак около 11 утра, села к нему в машину и уехала в неизвестном направлении. Подруге Залия сказала, что новый знакомый обещал отвезти ее в город Кюрпип. 

После той поездки россиянку никто не видел. Ее поиски безуспешно шли четыре дня, и в итоге полицейские задержали того самого мужчину. Он признался, что приревновал Залию к другому и прямо во время прогулки по острову зарезал ее ножом. После этого он раздел россиянку и закопал тело в городе Вакоа-Феникс. 

Залия работала преподавателем челябинского университета, она полетела на отдых, чтобы набраться сил перед новым учебным годом. Ее убийца оказался айтишником, он произвел у девушки впечатление приличного и образованного молодого человека.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024