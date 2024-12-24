На новогоднем шоу Цирка Никулина в Сочи Парке ожидают 25 000 гостей

Постановка «Тайна подснежников», которая стартует 27 декабря в Сочи Парке, соберёт огромное количество зрителей.

Масштабное шоу проходит ежедневно с 27 декабря по 8 января, а в период с 31 декабря по 3 января запланированы по два шоу в день. За время новогодних праздников постановку смогут увидеть более 25 000 зрителей: арена планирует принимать до 3 000 гостей каждый день.

В постановке в главных ролях задействованы ведущие артисты Цирка Никулина на Цветном бульваре. Масштабная программа поставлена специально для новогоднего сезона в Сочи Парке. В ее основе – сказка «Двенадцать месяцев» о капризной принцессе, вредной мачехе и падчерице Машеньке, которая отправилась на поиск подснежников в зимний лес.

Двенадцать месяцев

По традиции, посещение шоу, которое будет проходить на сцене Сочи Парк Арены, будет включено в стоимость единого билета в Сочи Парк.

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В сюжет постановки гармонично вплетены 8 эффектных номеров. В роли Машеньки выступит 11-летняя воздушная гимнастка Соня Кибенко, получившая абсолютное золото на недавнем фестивале Цирка Никулина. А Екатерина и Дмитрий Колобовы, которые большую часть года выступают в Европе, остроумно отыграют клоунские репризы между мачехой и отцом Машеньки. Также в программе – выступления жонглёров, эквилибристов и акробатов на русской палке.

«После восторженных отзывов наших гостей о летних гастролях Цирка Никулина в парке мы решили попробовать новый для себя формат зимнего циркового представления. Уверены, что новогодняя постановка займет особенное место в сердцах зрителей – наши друзья из Цирка Никулина снова готовятся удивить масштабом истории и запредельной сложностью трюков», – говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Зима в Сочи Парке

Шоу «Тайна подснежников» насыщена современными визуальными эффектами. За считанные минуты с помощью декораций и спецэффектов лютая зима с огромными белыми сугробами и снегом из-под купола превратится в теплую весну с яркой зеленью и сотней нежных ранних цветов. А в финале артисты пригласят юных зрителей на арену – для начала «зажгут» 10-метровую елку, которая появится здесь с помощью циркового «волшебства», а потом все вместе будут водить веселый хоровод.