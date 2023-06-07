На новом Москвиче 3 по Чечне и Ингушетии: вот как это было

На новом красном Москвиче мы отправились смотреть достопримечательности двух прекрасных кавказских республик. Показываем фото и рассказываем свои впечатления от автомобиля.

В Чечне, как нам показалось, красиво все. Даже появление инспектора ГИБДД было обыграно с каким-то голливудским размахом. В небе нахмурились огромные тяжелые тучи, вдалеке возвышались горы, словно два горба гигантского верблюда. Мы проехали бескрайнее маковое поле, где красными точками горели цветы. А потом вдруг увидели старшего лейтенанта, который приветливо махал нам жезлом.

– Да не надо документов, ребята. Я так, честно говоря, вас остановил – расспросить как вам Москвич.

Наш красный Москвич 3, действительно выделяется на дороге. Яркое пятно в потоке серо-черных автомобилей.

Полчаса мы ходим вокруг и показываем нюансы нового авто.

– Вот светодиодная оптика, легкосплавные диски…

– А движок?

– 1,5 — турбированнный. 150 лошадиных сил, по трассе и у вас тут в горах отлично тянет.

– Коробка?

– Автомат, все очень плавно.

В конце концов лейтенант прощается с нами и желает хорошей дороги. Мы снова садимся в машину и отправляемся путешествовать дальше.

Фото: Андрей Каменев

Грозный – очень чистый город, на улице не найти ни соринки. Аккуратные жилые кварталы, идеально прямые проспекты. На проспекте Ахмата Кадырова упираются в голубое небо башни «Грозный-Сити»: тут и пятизвездочная гостиница, огромный офисно-деловой центр, рестораны, кафе, фитнес-центр. В самом высоком здании — 40 этажей и вверх высотка уходит на 145 метров.

Фото: Андрей Каменев

Перед выездом из города заезжаем посмотреть на город с высоты – забираемся на одну из самых эффектных смотровых площадок, она называется «Лестница в небеса». На десятиметровую высоту ведет лестница, нависшая над обрывом, отсюда открываются живописные виды на Грозный.

Фото: Андрей Каменев

Мы покидаем город и Москвич несет нас дальше, в горы.

Фото: Андрей Каменев

Фото: Андрей Каменев

Древние Ушкалойские башни расположились на берегу реки Чанти-Аргун в Итум-Калинском районе. Когда-то башни были пропускным пунктом на границей между территориями чеченских общин Шатой и Чантий, здесь брали плату за проход.

Фото: Андрей Каменев

Подобные сооружения в древности были весьма серьезным защитным укреплением – если бы противник задумал штурмовать башню, победить тут было бы весьма непросто.

Фото: Андрей Каменев

Крутя рулем на узких асфальтовых площадках в горах отмечаем отличную систему камер кругового обзора, которой оснащен наш Москвич 3: все видно четко и в подробностях, буквально каждый камешек на пути, спереди, сзади, по бокам.

Фото: Андрей Каменев

Следующая точка нашего путешествия – невероятное озеро Кезенойам, которое разлилось на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Поразительная палитра оттенков воды и гор, которые окружают озеро, посмотрите сами. Если посмотреть направо, озеро голубого цвета, налево — зеленого. Гора только что была желтоватой, а сейчас налилась темно-оранжевым.

Фото: Андрей Каменев

Выезжаем на трассу, дальше наш путь – в соседнюю Ингушетию. По дороге обсуждаем достоинства нового Москвича 3. К примеру, отлично, что автомобиль оснащен круиз-контролем — вот мы выставили скорость, спокойно едем по трассе, удобно. Включаем ингушские мелодии с помощью Apple CarPlay и Android Auto (подключается, отметили, быстро): из шести динамиков Москвича разносится «Далекая любовь» в исполнении Хадишат Ахциевой — популярная ингушская народная песня о трагической любви.

Фото: Андрей Каменев

На трассе понимаем все прелести руля с хорошим электроусилителем, маневрировать, встречая автомобили, приходится быстро. В конце концов перед нами появляется знаменитый Таргим: древний город в Джейрахском районе Ингушетии, где сохранилось множество объектов древней и средневековой ингушской архитектуры. Взгляните сами: древние циклопические жилища башенного типа, 4 боевые башни, 2 - полубоевые и около 20 жилых башен. Чуть позже попадаем и к другому старинному башенному комплексу – Эгикал в том же в Джейрахском районе (он на втором снимке).



Фото: Иван Васин

Наше путешествие подходит к концу – выходим на трассу до Ростова на Дону и дальше в Москву: разбирать фотографии. Наш красный Москвич набирает скорость, а солнце потихоньку клонится к закату, рисуя причудливые узоры на далеких горах.



