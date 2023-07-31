На перевале Дятлова появится туристический центр

Его открытие ожидается в 2024 году.

Проект по созданию туристического центра на севере Свердловской области, который будет информировать путешественников, посещающих перевал Дятлова, а также предоставлять им различные услуги, будет реализован в 2024 году, сообщила директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

«Создание визит-центра, тем более на севере Свердловской области, это, действительно, необходимость. Сейчас совместно с администрацией Ивдельского городского округа прорабатывается проект туристического центра. Я думаю, что в 2024 году этот проект будет полностью реализован при поддержке департамента», – Эльмира Туканова.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов. До сих пор нет единого мнения о причинах трагедии. Перевал, где погибла группа, называют перевалом Дятлова. Фото: Группа Дятлова на архивном фото

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По данным чиновницы, визит-центр будет информировать туристов о безопасности, предлагать услуги туроператоров в сфере активного туризма, а также рекомендовать путешественникам аттестованных экскурсоводов, предоставлять услуги гидов, инструкторов и проводников.

«Кроме того, планируется, что данный визит-центр будет ориентировать по другим услугам – прокат оборудования, приобретение какого-то оборудования недостающего или вышедшего из строя», – сказала Туканова.

По ее словам, предприниматели Ивдельского городского округа подали заявки на получение грантов на развитие инфраструктуры: строительство глэмпингов, покупку дополнительного оборудования для туристов, создание мобильных приложений, которые будут информировать путешественников о турах, маршрутах и безопасном отдыхе.

«До конца 2023 года эти проекты на территории Ивдельского городского округа должны быть реализованы, мы с вами получим дополнительно коллективные средства размещения, оборудование», – Эльмира Туканова.

Ранее сообщалось, что Свердловская область в течение трех лет создаст туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова. В частности, там должны появиться визит-центр и система навигации.