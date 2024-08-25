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На Пхукете оползень разрушил виллу с россиянами — все они погибли

Фото: Khaosod

разрушенная вилла в Кароне

Вместе с ними под завалами нашли шестерых граждан Малайзии.

На Пхукете оползнем снесло виллу с туристами. Погибли восемь человек, в том числе, россиян, которые арендовали жилище, пишет издание Khaosod.

Трагедия произошла утром в пятницу, 23 августа. В поселке района Карон после длительных дождей сошел оползень, который накрыл виллу, где проживали отдыхающие. Под завалами оказались россиян и обслуживающий персонал — шестеро граждан Малайзии.

Ливни на Кароне все еще продолжают идти. Из-за этого пострадали десятки домов и вилл, потому многих туристов уже эвакуировали в безопасные места и оказали им необходимую помощь. Сейчас в районе нет электричества, движение по затопленным дорогам ограничено. Губернатор поручил местным властям организовать штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией.

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