На Пхукете появились подозрительные доллары

Их-за них полиция задержала российскую туристку.

В Таиланде появились подозрительные доллары, за использование которых человека могут задержать. Это купюры номиналом 50 долларов США 2017 года выпуска, пишет портал «Новости Пхукета».

В полицию уже поступило несколько обращений о появлении таких купюр в обороте. Первый случай произошел на прошлой неделе в районе Вичит: в участок обратились операционисты из местного обменника и сообщили, что две туристки пытались обменять шесть таких банкнот. Однако купюры не прошли проверку.

Иностранок задержали, при осмотре их номера в отеле полицейские нашли целую пачку таких купюр. Банкноты отправили на проверку в отделение банка Central Phuket, но сотрудники не смогли ни подтвердить подлинность долларов, ни назвать их поддельными. В итоге пачку денег направили на экспертизу в посольство США.

А буквально сразу после этого на Пхукете задержали другую туристку, на этот раз из России. Девушка пыталась сдать 30 банкнот по 50 долларов США, но в обменнике их принять отказались. В полиции призвали иностранцев быть внимательнее и не обменивать деньги в непроверенных местах или у частных лиц.

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