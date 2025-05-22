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На пляж и в Эрмитаж: российские туристы планируют «комбинировать» отдых этим летом

На пляж и в Эрмитаж: российские туристы планируют «комбинировать» отдых этим летом

85% россиян желают провести это лето в путешествиях по стране и миру.

Этим летом россияне преимущественно выбирают вариант комбинированного отдыха – то есть планируют чередовать пляжные активности с прогулками и посещением экскурсий, выяснили эксперты сервиса бронирований Отелло. 

Данные онлайн-опроса взрослых россиян в возрасте до 55 лет показали, что такой формат предпочитают 34% опрошенных, а вот 23% респондентов хотели бы провести свой отпуск исключительно на пляже. Самым непопулярным типом отдыха оказался спортивный туризм: этим летом им будет заниматься лишь 1% опрошенных. 

Из конкретных достопримечательностей, которые туристы хотели бы посетить этим летом, респонденты выделили Эрмитаж, озеро Байкал и Сочи Парк. 

85% россиян этим летом планируют отправиться в путешествие: 69% опрошенных хотели бы совершить поездку по России, а 16% – исследовать зарубежные страны. 

Из российских направлений самым желанным этим летом по количеству бронирований оказался Санкт-Петербург, а самым бюджетным Иркутск – одна ночь в среднем обойдется здесь туристам в 4 351 рубль.

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