На пляжах в Анапе не осталось места: люди загорают, стоя в воде

Эксперты связали это с большим автомобильным затором на Крымском мосту.

Пляжи Анапы переполнили отдыхающие — видео с толпами туристов стали появляться в сети. На кадрах видно, что все лежачие места на анапских пляжах заняты, поэтому некоторым приходится загорать, стоя в воде.

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Власти Анапы признали, что курорт заполнен на 90%, но отметили, что мест для отдыхающих еще достаточно. Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева объяснила, что к загруженности Анапы могли привести сразу несколько факторов.

С одной стороны, сыграл свою роль пик отпускного сезона. С другой — он наложился на большой автомобильный затор, образовавшийся на Крымском мосту в первых числах июля. 3 июля затор достиг 13 километров. В Росавтодоре отмечали, что пробка связана с началом отпускного сезона, из-за которого увеличилось время на досмотр водителей и багажа. Как считает Ольга Санаева, именно из-за затора некоторые люди повернули в сторону Анапы.

«Речь идет о неорганизованных туристах, потому что в организованных местах отдыха другая ситуация — там люди покупали путевки, там есть определенные пляжи, где нет такой дикой загрузки», — пояснила она.

По мнению вице-президента РСТ эта «ситуация понятна», поскольку многие европейские курорты закрыты для россиян, а курорты Краснодарского края всегда загружены в июле и августе. В связи с этим Санаева призвала тщательнее выбирать места для отдыха — в частности, присмотреться к Крыму, который загружен не так сильно, а Крымский мост «уже поехал».

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что зарубежные туры за неделю подорожали в России на 6-7% на фоне резкого падения курса рубля.