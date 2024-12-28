На праздниках в столице можно попробовать «новогодний московский завтрак»

Москва готовится встретить Новый год и Рождество – в этом году столица приготовила особый сюрприз для своих гостей и жителей. С 23 декабря по 8 января более 500 ресторанов и кафе города присоединились к проекту «Новогодний московский завтрак», который станет настоящим гастрономическим приключением для туристов и открытием – для самих москвичей.

В рамках проекта заведения предложат своим посетителям более 1500 уникальных позиций в меню. Это не только классические утренние блюда, но и авторские кулинарные шедевры, созданные специально для праздничного сезона. Гости смогут попробовать завтраки разных кухонь мира и открыть для себя новые вкусы.

Цены на новогодние сеты варьируются от 300 до 3000 рублей в зависимости от заведения. В меню можно найти как традиционные блюда – яичницу, каши, драники, тосты с кофе и чаем, так и оригинальные новинки. Например, круассан с икрой и шампанским, омлет с лососем, безглютеновые сырники, шакшука, вафли с разнообразными топпингами.

Для тех, кто предпочитает сытные завтраки, рестораны предложат котлеты с пюре, блины, самсу, манты с тыквой, борщ или хачапури. А любителям необычных сочетаний понравятся картофельные оладьи с трюфелем, жареное мороженое или апельсиновый какао.

Особый интерес у иностранных туристов наверняка вызовет традиционный русский сет из гурьевской каши, бутерброда с красной икрой, «таежного десерта» и ароматного малинового чая с пряностями. А в детских ресторанах малышей порадуют оладушками с вареньем, молочной овсянкой и ажурными блинчиками со сгущенкой.

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«Зима в Москве» – главное событие сезона, которое объединит все развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Этой зимой всех приглашают вспомнить традиции, согреваться чаем с горячими плюшками, кататься на коньках, лыжах и тюбах, смотреть ледовые шоу и многое другое. Атмосфера зимних традиций распространится по всей Москве – всего будет открыто свыше 1900 локаций.

Найти заведения-участники проекта «Новогодний московский завтрак» можно будет по всей Москве – от Патриарших прудов до Новой Москвы. На входе в рестораны разместят специальные опознавательные знаки фестиваля, а в меню появятся брендированные страницы. Кроме того, с помощью QR-кода посетители смогут оставить отзыв о проекте.

Больше информации о «Новогоднем московском завтраке» и других зимних активностях в столице можно найти на сервисе RUSSPASS.