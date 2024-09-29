На природу с палаткой: как подготовиться к незабываемому кемпингу

Кемпинг — это разновидность выездов на природу, когда вы останавливаетесь в палатке или небольшом домике в специально организованном месте, в палаточном городке или автокемпе.

Для многих кемпинг – это возможность путешествовать и открывать новые места, получать яркие впечатления и эмоции. Однако, как и при любом путешествии, здесь важно все тщательно спланировать, составить маршрут и ничего не забыть. Вместе с Давидом Кумаритовым, PRO-экспертом Спортмастер PRO, рассказываем, что для этого нужно.

С чего начать

Если очень хочется отправиться в кемпинг, но у вас еще нет соответствующего опыта, то самый простой и очевидный способ – записаться в тур-клуб, найти опытных организаторов или присоединиться к знакомым, которые увлекаются такими выездами и смогут взять вас с собой. И хотя сегодня благодаря интернету можно найти множество обучающей информации, лучшим решением будет присоединиться к опытной группе.

Подготовка

При планировании вашего выезда необходимо учесть несколько факторов, от которых зависят и этапы подготовки. Первым делом нужно определиться с сезонностью и самим направлением.

Сезонность. Очевидно, что поездка летом отличается от зимнего путешествия, но, скажем, если вы собрались в кемпинг ранней осенью или поздней весной, то стоит учитывать, что такие выезды потребуют разной подготовки и списка вещей по сравнению с тем же летним. Так, в демисезон происходит резкий перепад дневных и ночных температур, и если днем было тепло или даже жарко, то ночью потребуется дополнительное утепление: более плотный коврик, обогреватель, одежда, другие спальники, носки и так далее.

Направление и длительность поездки. Бывают выезды на природу в ближайший пригород – на один день без ночевки или на выходные. Это неплохой вариант для начинающих, потому что он не требует детальной проработки: вы просто садитесь в машину или на электричку и добираетесь до популярных туристических мест в вашей области. А можно отправиться в более длительную поездку — например, посетить сразу несколько туристических мест, устроить привалы в живописных местах или поехать на море и вместо остановки в отелях путешествовать там дикарем.

Все это тоже влияет на этапы подготовки и требует разного подхода в планировании.

Рыбачий полуостров, Мурманская область Фото: Ivan Shemereko / Unsplash

В пути вас могут ожидать как самостоятельные стихийные кемпинги под открытым небом, так и организованные палаточные городки со всем необходимым под рукой. Исходя из всего этого подбирается соответствующий комплект одежды и рацион питания.

Самостоятельный выезд vs готовый тур

Можно ли новичку отправляться в кемпинг самостоятельно или лучше обратиться к организатору туров? Здесь все очень индивидуально. Все люди разные: кто-то может легко ориентироваться в незнакомой местности на природе, а кто-то и в городском парке заблудится. Одни предпочитают самостоятельно все продумывать, ни от кого не зависеть и разбивать одиночную палатку в природной глуши, а другим комфортнее останавливаться в готовом кемпинг-городке, где уже есть все необходимое и минимальный набор бытовых удобств.

Кемпинг с детьми или домашними питомцами

Несмотря на то, что идея провести выходные в палаточном городке всей семьей, с детьми или питомцами, кажется заманчивой, лучше все же этого не делать. В первую очередь потому, что это предполагает дополнительную ответственность и риски. Новичкам и так поначалу непросто, а с питомцем или тем более маленьким ребенком все становится гораздо сложнее.

Случиться может всякое: например, ребенку вдруг потребуется медицинская помощь, а ближайшая больница будет очень далеко.

Фото: Anna Samoylova / Unsplash

В случае с питомцем есть риск, что его запах привлечет диких животных, которые могут выйти к вашему кемпингу. К тому же не все владельцы знают, как их питомец поведет себя в условиях дикой природы.

С другой стороны, есть масса примеров, когда туристы путешествуют с детьми или животными – но это уже требует определенного опыта.

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Как выбрать место

Первое время лучше всего выбирать уже готовые идеи поездок и сохранять их в GPS-навигаторе. Найти их можно на специализированных форумах, в сообществах в соцсетях или просто набрав соответствующий запрос в поисковике браузера. Например, куда отправиться на природу в выходные или какие есть кемпинги в вашей области.

Со временем, когда вы приобретете практический опыт, можно планировать свои поездки исходя из собственных предпочтений и целей, а также размещаться с палаткой самостоятельно, в удалении от туристических мест.

Место для привала должно быть удобным, сухим и непродуваемым, с подходящим рельефом для установки палатки и организации кемпинга. Хорошо, если вблизи есть источники воды.

Республика Алтай, Россия Фото: Alex Kotomanov / Unsplash

Какая экипировка нужна

Для любого выезда на природу, в том числе кемпинга, нужна специализированная туристическая одежда и обувь: она гораздо крепче повседневной, устойчива к внешним условиям и защищает тело и ноги от травм, переохлаждения, непогоды и так далее. Это правило действует и в том случае, если вы просто решили выбраться в ближайший пригород.

Например, у туристической обуви более надежная посадка, которая хорошо фиксирует голеностоп, и агрессивный протектор для лучшего сцепления с поверхностью: песком, гравием, грязью, травой, мокрыми камнями.

Выбирая одежду , обратите внимание на наличие в составе мембранных тканей и технологий: они обладают влагоотводящими свойствами, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат тела.

Из аксессуаров вам однозначно пригодится туристический рюкзак . В отличие от повседневного или городского, он сконструирован специально для таких путешествий: в нем продуманы удобные отсеки и используется специальный каркас для снижения нагрузки на спину.

Трекинговые палки помогут при подъемах и спусках, если в ваших планах прогулки и активные передвижения.

Для кемпинга вам также понадобятся аксессуары в виде туристической посуды , приспособлений для приготовления пищи, например газовой горелки, фильтра для воды, фонаря, спальников, ковриков, палатки, аптечки на случай непредвиденных ситуаций.

, приспособлений для приготовления пищи, например газовой горелки, фильтра для воды, фонаря, спальников, ковриков, палатки, аптечки на случай непредвиденных ситуаций. Стоит позаботиться и об офлайн-картах (например, закачать их в навигатор или взять бумажную версию карт), а также о средствах связи и зарядных устройствах.

(например, закачать их в навигатор или взять бумажную версию карт), а также о средствах связи и зарядных устройствах. В некоторых кемпингах предоставляют небольшие домики, в других вы размещаетесь со своей палаткой. Этот момент нужно уточнять заранее.

деревня Бесово, Россия Фото: Alexey Ruban / Unsplash

Подбирать экипировку для поездки лучше всего в специализированных магазинах, обратившись к специалистам, у которых есть подобный опыт. Как показывает практика, новички, подбирающие себе одежду, обувь и аксессуары самостоятельно, в большинстве случаев покупают не совсем то, что нужно.

Какие еще ошибки чаще всего совершают новички?

Главная ошибка многих новичков – отправляться на природу в городской одежде и обуви.

Кроме того, начинающие туристы зачастую не рассчитывают свои силы, если планируют много физической активности. Например, 10 км на природе – это совсем не то, что 10 км неспешной прогулки по городским улицам. За счет подъемов и спусков, препятствий и сложностей рельефа одно и то же расстояние ощущается по-разному и может требовать больших энергозатрат и неплохого уровня физподготовки.

Среди других распространенных ошибок – загрязнение природы и раскидывание мусора. К сожалению, на практике только опытные туристы забирают с собой не только тот мусор, который они оставили, но и тот, что встретился им на пути. «Оставь место чище, чем оно было до тебя» — один из девизов по-настоящему опытных путешественников.

Рыбачий полуостров, Мурманская область Фото: Ivan Shemereko / Unsplash

Советы и лайфхаки

Всегда рассчитывайте время и провизию с запасом на 20% от планируемого. Заранее уточните тип кемпинга: это домики или палаточный городок, нужно ли брать свою палатку и так далее. В целях безопасности предупредите близких о том, куда вы отправляетесь и когда выйдете на связь. Читайте отзывы других путешественников об интересующем кемпинге и туристическом направлении – в них можно найти массу полезного. Не переоценивайте свои силы. Выезд на природу — это не такая уж простая задача для современного городского жителя. Мы все привыкли к комфорту в виде теплой мягкой кровати, кондиционера и душа. На природе, даже с остановкой в современном благоустроенном кемпинге, всего этого нет. Но зато живописный вид и незабываемый опыт вам гарантированы!

Выезды за город с палатками – это невероятно увлекательный и насыщенный вид отдыха, который надолго оставит в памяти самые яркие эмоции и ощущения, о которых вы будете рассказывать друзьям и близким.