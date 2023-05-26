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Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!

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На рейсах «Аэрофлота» теперь доступны развлекательные шоу радиостанций

Фото: Unsplash

Реклама АО «Медиа Плюс». 2VtzqvHYAwJ

Теперь прямо во время долгого перелета можно будет посетить концерт или музыкальный фестиваль.

Радиостанции «Европейской медиагруппы» вновь на высоте! Теперь на рейсах «Аэрофлота» можно увидеть и услышать лучшие шоу «Европы Плюс» и «Ретро FM». А пассажиры ведущего авиаперевозчика страны прямо во время полёта смогут посетить топовые музыкальные фестивали и эксклюзивные концертные программы. 
 
В плейлисте «Аэрофлота» уже появились видеоверсии проекта «Европа Плюс Акустика» — выступления звёздных гостей в высокотехнологичной VISUAL STUDIO. Пассажиров ждут самые актуальные хиты в необычной аранжировке и ряд головокружительных шоу, которые в эфире радио №1 в России* устроили Alex Clare, LP, JONY, NILETTO, Zivert, Ваня Дмитриенко, Егор Крид, Звонкий, Мари Краймбрери, Мот, группы Hurts, Kadebostany, PIZZA, Sofi Tukker и другие.

Кроме этого, всем поклонникам лучшей музыки 70х, 80х и 90х на бортах «Аэрофлота» доступна телеверсия международного ностальгического фестиваля «Легенды Ретро FM». На экранах медиасистемы — зажигательные номера Юрия Антонова, Pupo, Валерия Леонтьева, Sandra, Юрия Шатунова, Arabesque, Олега Газманова, Secret Service и других знаменитых зарубежных и российских исполнителей. Яркие номера, культовые хиты и зрелищные постановки помогут скоротать время в путешествии. 

   *Mediascope, Radio Index  Россия 100К+, Октябрь 2022  Март 2023, Daily Reach, AQH Share. 12+. 

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