На Сахалине откроют международный дайвинг-центр

Он будет работать на острове Монерон.

На Сахалине откроют крупный международный дайвинг-центр. Он начнет работать уже в середине июня на острове Монерон, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обучать и сопровождать дайверов в новом центре будут сертифицированные инструкторы международного уровня. Поэтому погружения будут только приятными и безопасными, пообещали в правительстве.

Остров Монерон находится в южной части Татарского пролива, он относится к Невельскому городскому округу. Площадь острова составляет около 16 квадратных км. Монерон считается природным парком: море вокруг острова бирюзово-голубого цвета, а вода прозрачная, потому дно видно даже на глубине. Остров давно стал популярным местом для дайверов со всей страны.

Сивучи на острове Монерон Фото: Сергей Шанин / фотохостинг rtraveler.ru

Реклама

Инвестором проекта на Дальнем Востоке стал основатель и директор самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрий Орлов. У компании есть восемь дайв-центров в разных регионах страны, Сахалин станет девятым.

Накануне открытия дайвинг-центра с Орловым встретился губернатор региона Валерий Лимаренко. Он предложил бизнесмену запустить однодневные туры на Монерон для местных жителей. Орлов, в свою очередь, пообещал ему, что в центре будут уделять большое внимание бережному отношению к уникальной природе острова.

Остров Монерон, Сахалин Фото: Сергей Румянцев / фотохостинг rtraveler.ru