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Майский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 5

Март 2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

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На Сахалине откроют международный дайвинг-центр

Фото: Alexei Magai / фотохостинг rtraveler.ru

Подводный мир острова Монерон

Он будет работать на острове Монерон.

На Сахалине откроют крупный международный дайвинг-центр. Он начнет работать уже в середине июня на острове Монерон, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обучать и сопровождать дайверов в новом центре будут сертифицированные инструкторы международного уровня. Поэтому погружения будут только приятными и безопасными, пообещали в правительстве.

Остров Монерон находится в южной части Татарского пролива, он относится к Невельскому городскому округу. Площадь острова составляет около 16 квадратных км. Монерон считается природным парком: море вокруг острова бирюзово-голубого цвета, а вода прозрачная, потому дно видно даже на глубине. Остров давно стал популярным местом для дайверов со всей страны.

Фото: Сергей Шанин / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Андрей Нарчук / фотохостинг rtraveler.ru

Сивучи на острове Монерон

Инвестором проекта на Дальнем Востоке стал основатель и директор самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрий Орлов. У компании есть восемь дайв-центров в разных регионах страны, Сахалин станет девятым.

Накануне открытия дайвинг-центра с Орловым встретился губернатор региона Валерий Лимаренко. Он предложил бизнесмену запустить однодневные туры на Монерон для местных жителей. Орлов, в свою очередь, пообещал ему, что в центре будут уделять большое внимание бережному отношению к уникальной природе острова.

Фото: Сергей Румянцев / фотохостинг rtraveler.ru
Остров Монерон, Сахалин

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