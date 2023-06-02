На Сахалине откроют международный дайвинг-центр

Он будет работать на острове Монерон.
На Сахалине откроют крупный международный дайвинг-центр. Он начнет работать уже в середине июня на острове Монерон, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Обучать и сопровождать дайверов в новом центре будут сертифицированные инструкторы международного уровня. Поэтому погружения будут только приятными и безопасными, пообещали в правительстве.
Остров Монерон находится в южной части Татарского пролива, он относится к Невельскому городскому округу. Площадь острова составляет около 16 квадратных км. Монерон считается природным парком: море вокруг острова бирюзово-голубого цвета, а вода прозрачная, потому дно видно даже на глубине. Остров давно стал популярным местом для дайверов со всей страны.
Инвестором проекта на Дальнем Востоке стал основатель и директор самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрий Орлов. У компании есть восемь дайв-центров в разных регионах страны, Сахалин станет девятым.
Накануне открытия дайвинг-центра с Орловым встретился губернатор региона Валерий Лимаренко. Он предложил бизнесмену запустить однодневные туры на Монерон для местных жителей. Орлов, в свою очередь, пообещал ему, что в центре будут уделять большое внимание бережному отношению к уникальной природе острова.
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