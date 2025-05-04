На Сахалине растет количество туристов

Сахалинская область побила рекорд допандемийных лет по турпотоку: в 2024 году Сахалин и Курильские острова посетили более 272 тысяч путешественников.

Как сообщает глава областного министерства туризма Артем Лазарев в своем Telegram-канале, такие данные приводят в Росстате — речь идет о числе отдыхающих, которые останавливались в местных отелях, санаториях, хостелах и других средствах размещения.

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«Сахалинская область не просто вернулась к достижениям допандемийных лет по числу гостей — регион превзошёл лучший результат тех лет. До пандемии наивысший показатель был зафиксирован в 2017 году и составлял 261 тысячу туристов. Теперь же мы видим рост – нынешний уровень превышает прежний максимум на 4%», — отметил Лазарев.

Министр также обратил внимание, что Сахалин не только восстановил туристическую отрасль после кризиса, но и обновил исторический максимум. По сравнению с прошлым годом турпоток в регион увеличился на 11%.

Особенно успешным оказался летний сезон 2024 года: число деловых туристов стало рекордным, чему способствовали крупные события федерального уровня, такие как проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», молодежный Всероссийский форум «ОстроVа», а также международный форум «Нефть и газ Сахалина».

Главными магнитами для путешественников по-прежнему остаются уникальная природа островного региона, возможности зимнего отдыха на курорте «Горный воздух» и живописные ландшафты Курильских островов.