На Сейшелах открылся новый отель

На острове Маэ, в окружении природы и с видом на Индийский океан, начал работу новый курорт от группы Cheval Blanc.

Отель расположился на пляже Анс Интенданс и включает 52 просторные виллы, каждая из которых оборудована собственным бассейном длиной 12,5 метров. Часть вилл находится прямо на побережье с белым песком, а другие спрятаны в зелени садов. Площадь каждой виллы варьируется от 220 до 620 м², что делает их подходящими как для уединенного отдыха, так и для отдыха с семьей или друзьями.

Cheval Blanc Seychelles

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Архитектурный проект создан Жаном-Мишелем Гати, который ранее работал над курортом бренда на Мальдивах. Дизайн органично сочетает современные формы с природными элементами острова.

Cheval Blanc Seychelles

Курорт предлагает разнообразие гастрономических впечатлений в пяти ресторанах: от интернациональной кухни с сейшельскими акцентами до японских и французских изысков. Для любителей отдыха на пляже работает клуб, где подают блюда средиземноморской кухни.

Спа-центр, созданный в сотрудничестве с Guerlain, предлагает уникальные процедуры, вдохновленные природой Сейшел. Просторная зона для детей с аквапарком и образовательными программами станет местом для приключений юных гостей.

Новый курорт стал шестым в коллекции Cheval Blanc, которая включает известные отели на Мальдивах, Сен-Бартелеми и в Сен-Тропе.