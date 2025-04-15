На Селигере откроют археологический глэмпинг

Главная особенность глэмпинга — открытая археологическая зона.

Территория комплекса (в Тверской области, у деревни Сорога) находится в месте, где были расположены древние торговые пути. Археологические исследования подтверждают — тысячи лет назад на этих землях проживали финно-угорские племена, славянские поселения, а также викинги, торговавшие с южными странами. Гости глэмпинга могут принять участие в археологических раскопках и узнать, какие артефакты сохранила земля Селигера. Это не просто экскурсия, а возможность попробовать себя в роли настоящего исследователя.







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Программа включает в себя знакомство с историей региона, работа с инструментами археолога, поиск и очистка находок, а также их изучение — расшифровка узоров и определение возраста. Открытие комплекса состоится с 25 апреля.