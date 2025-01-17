На Шри-Ланке разбился автобус с российскими туристами

Водитель погиб на месте.

На Шри-Ланке автобус с группой туристов из России врезался в грузовик с цементом, сообщает издание Ada Derana.

Инцидент произошёл утром 17 января на 138 километре Южного скоростного шоссе на пути в Тангалле. В момент аварии в автобусе находилось 30 россиян. По сообщениям издания, из них пострадало как минимум 19, водитель погиб на месте.

Фото: Adaderana.lk

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Позже в российском посольстве подтвердили новость о ДТП, уточнив, что в аварии пострадало 12 россиян, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу в Тангалле.

«Завтра по поручению посла заведующий консульским отделом росзагранучреждения выедет в больницу в Тангалле на юге острова, где находятся раненые», – прокомментировали в посольстве.

Тангалле является популярным курортом среди путешественников из нашей страны. В посольстве рассказали, что в момент аварии автобус с россиянами направлялся на экскурсию в Тангалле, организованную местным туроператором. Но между городом Бельятта и селом Апарекка автобус на большой скорости врезался в заднюю часть цементовоза – основной удар пришелся на водительское место. Обстоятельства трагедии выясняются.