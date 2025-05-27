На Шри-Ланке вспышка опасной лихорадки – впервые за долгое время

Болезнь сопровождается высокой температурой и сильными болями в суставах.

Россиян, отдыхающих на Шри-Ланке, предупредили о самой активной за последние 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья. Вирус передается через укусы зараженных комаров – в основном видами Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Болезнь редко приводит к смертельному исходу, но переносится очень тяжело. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, но в основном симптомы заболевания проявляются на 4-8 день после укуса. В первую очередь больного настигает высокая температура (до 40° C) и сильнейшие боли в суставах и мышцах. Также частыми симптомами являются тошнота, головная боль, слабость и сыпь на теле.

Заболевание особенно опасно для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Боли могут продолжаться в течение нескольких месяцев и даже лет, а в особенно сложных случаях лихорадка ведёт к летальному исходу.

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Посольство России на Шри-Ланке предупредило россиян о необходимых мерах защиты: важно установить на окна и двери защитные сетки, чтобы не пустить в дом зараженных комаров; пользоваться репеллентами и носить одежду с длинными рукавами и штаны, которые максимально закрывают тело от укусов.

По данным Министерства здравоохранения острова, наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в густонаселенных туристических районах: в городе Коломбо и его пригородах, в районе Галле и Тринкомали. Туристам рекомендуют избегать районов и мест со стоячими водоемами и пышной растительностью рядом с жилыми постройками.

А что с вакциной? Долгое время в мире не было зарегистрированных вакцин против чикунгуньи для широкого применения. Однако в 2023 году в США первая такая вакцина была одобрена ведомством по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а годом позже – и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Препарат носит название Ixchiq и предназначен для совершеннолетних лиц, которые находятся в повышенном риске контакта с вирусом. Его разработала компанмя Valneva. Вакцина содержит ослабленную версию вируса чикунгуньи и может вызывать симптомы, схожие с симптомами болезни – поэтому людям с ослабленным иммунитетом её ставить не советуют. По данным FDA, по всему миру было распространено более 80 000 доз вакцины, а по данным EMA, прививки получили чуть более 43 000 человек.