На Солнце — вспышка высочайшего класса X (и выбросы плазмы)

В ночь перед этим в шести регионах видели северное сияние.

На Солнце зарегистрировали вспышку высшего класса X продолжительностью 30 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышку Х1.7 отметили в понедельник, 5 августа, в 13:40. Она сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/сек). Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7, которые сопровождались выбросами солнечной плазмы, способные провоцировать магнитные бури на Земле и нарушения в работе радиосвязи.

В зависимости от мощности излучения солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

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В ночь на 5 августа жители шести регионов России — Новосибирска, Красноярска, Якутска, Перми, Твери и Тамбова — видели северное сияние. Это явление было связано с солнечной активностью.