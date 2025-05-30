На теплоходе «Михаил Булгаков» произошла вспышка норовируса

За медицинской помощью обратились более 100 человек.

На теплоходе «Михаил Булгаков», который следовал рейсом Москва — Санкт-Петербург — Москва с 19 по 28 мая, произошла массовая вспышка кишечной инфекции среди пассажиров. Жалобы на диарею, тошноту и усталость стали поступать уже в середине рейса — в частности, в Угличе были зафиксированы 19 обращений. Всего за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании. Специалисты установили, что возбудителем инфекции оказался норовирус. Причиной вспышки стало несоблюдение санитарных правил экипажем судна. У сотрудников кухни обнаружили признаки болезни и отсутствие нужных документов. Норовирус нашли даже у асимптоматичных работников кухни и бара.

При этом схожий случай был и на предыдущем рейсе: пассажиры обращались за помощью, но дополнительные проверки не проводились. В настоящее время все больные изолированы, тяжелых случаев среди них нет. Владельцам судна дали указания повысить санитарный контроль, информация о нарушениях передана полиции.

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