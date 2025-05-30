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На теплоходе «Михаил Булгаков» произошла вспышка норовируса

На теплоходе «Михаил Булгаков» произошла вспышка норовируса

Теплоход «Михаил Булгаков»

За медицинской помощью обратились более 100 человек.

На теплоходе «Михаил Булгаков», который следовал рейсом Москва — Санкт-Петербург — Москва с 19 по 28 мая, произошла массовая вспышка кишечной инфекции среди пассажиров. Жалобы на диарею, тошноту и усталость стали поступать уже в середине рейса — в частности, в Угличе были зафиксированы 19 обращений. Всего за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании. Специалисты установили, что возбудителем инфекции оказался норовирус. Причиной вспышки стало несоблюдение санитарных правил экипажем судна. У сотрудников кухни обнаружили признаки болезни и отсутствие нужных документов. Норовирус нашли даже у асимптоматичных работников кухни и бара.

При этом схожий случай был и на предыдущем рейсе: пассажиры обращались за помощью, но дополнительные проверки не проводились. В настоящее время все больные изолированы, тяжелых случаев среди них нет. Владельцам судна дали указания повысить санитарный контроль, информация о нарушениях передана полиции.

Ранее сообщалось, что отдыхавшая на Шри-Ланке россиянка заразилась опасной лихорадкой чикунгунья.

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