На трассе М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка

Компания «Автодор» устроила интересный эксперимент на трассе М-11 «Нева» — на 653-м километре впервые был внедрен участок дороги с музыкальным эффектом.

Водители двигаюся на определенной скорости слышат звук знаменитой мелодии «Калинка-малинка». Основная идея этой технологии заключается в создании специальной конфигурации на поверхности дороги, состоящей из ряда выпуклых линий или впадин различной высоты и расположенных на определенном расстоянии друг от друга, что и создает музыкальное сопровождение при движении.

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Звук извлекается путем применения последовательностей неровностей на дорожном покрытии, будь то асфальт или бетон, что приводит к возникновению звуковой волны, воспринимаемой как мелодия при проезде машины.



Специальный пластик, нанесенный на поверхность дороги, создает выпуклые линии, тогда как неглубокие углубления производятся благодаря работе специализированных машин, оснащенных фрезами, которые удаляют несколько миллиметров из верхнего слоя асфальта или бетона.