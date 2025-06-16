На яхтах и через третьи страны: как россиянам советуют покидать Израиль

Воздушное пространство в стране было закрыто после начала военной операции с Ираном.

Российским гражданам настоятельно советуют отказаться от путешествий в Израиль, но тем, кто уже застрял в стране, предложили несколько вариантов отъезда: например, на яхте.

Авиасообщение между Израилем и другими государствами сейчас прервано, но туристы всё ещё могут «уплыть» из страны на арендованном катере или яхте и добраться до Кипра. Правда для посещения островного государства россиянам потребуется виза.

Эксперты подсчитали, что такое путешествие обойдется россиянам как минимум в 200 евро в день, а плыть до Кипра придётся около двух. Более комфортные варианты будут значительно дороже.

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Ещё один способ выбраться из Израиля – через Египет. Погранпереход «Таба» («Бегин») предположительно работает круглосуточно (хотя есть замечания). Для посещения Египта россиянам необходима виза (можно оформить однократную стоимостью 25 долларов США или многократную за 60 долларов). Из Египта улететь домой можно будет любым регулярным рейсом. Некоторые путешественники уже опробовали маршрут и сообщили, что прошли границу через 4 часа — при этом у них даже не потребовали визу.

Другой вариант: отправиться на границу с Иорданией и оттуда добраться на такси до столицы Амман (виза в Иорданию тоже оформляется по прибытии в страну и стоит около 60 долларов). Воздушное пространство над Иорданией также остаётся закрытым, но некоторые путешественники не оставляют надежд, что небо в стране откроется раньше, чем в Израиле.

В то же время россиян, которые оказались заблокированы в Иране, будут эвакуировать из страны через границу с Азербайджаном, сообщили в российском диппредставительстве в Тегеране. Сейчас в Иране проходит эвакуация артистов Большого симфонического оркестра.

Помимо туристов, отдыхающих в Израиле и Иране, военный конфликт также повлиял на россиян, планировавших отдых в странах Персидского залива и на путешественников, застрявших на Мальдивах и Шри-Ланке из-за отмены рейсов Air Arabia в Россию.