На Занзибаре откроют отели all inclusive только для россиян

В них будет предусмотрена система all inclusive.

Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие в формате «все включено» (all inclusive), только для российских туристов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации президента Занзибара.

«Это не произойдет прямо завтра, однако мы работаем в этом направлении. Надеюсь, в будущем откроется не менее десяти таких отелей. Пандемия принесла нам на остров русских, и всему бизнесу Занзибара понравилось, как граждане России тратят деньги. Мы были бы рады, если бы к нам на Занзибар приезжал миллион туристов из РФ. Если для этого нужен all inclusive – хорошо, мы его введем», – Мохаммед Мансур, руководитель пресс-службы президента Занзибара.

По его словам, из-за пандемии коронавируса на острове появилось большое количество российских туристов. При этом местный бизнес остался доволен платежеспособностью россиян.

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Занзибар – это архипелаг из 75 островов в Индийском океане, расположенный у восточного побережья Танзании. Однако, когда говорят о Занзибаре, обычно имеют в виду главный остров архипелага – Унгуджа. Здесь можно насладиться кристально чистыми пляжами с белым песком, теплым Индийским океаном и великолепным подводным миром.