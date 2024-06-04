Национальная премия Russian Traveler Awards: голосуем за всё лучшее в мире путешествий

Голосование в премии Russian Traveler Awards 2024 уже идёт: присоединяйтесь! Давайте вместе откроем главные жемчужины на туристической карте России.
Russian Traveler Awards – это ежегодная национальная туристическая премия, которую проводит издание Russian Traveler. Премия призвана определить лучшее в мире путешествий по России и не только.
Премия включает 19 разных разных номинаций, охватывающих ключевые аспекты туризма: «Природный объект», «Экскурсионный туристический маршрут», «Экомаршрут», «Культурно-исторический объект / музей», «Горнолыжный курорт», «Оздоровительный курорт», «Национальное блюдо / продукт», «Народный промысел», «Фестиваль / праздник» и другие. Некоторые номинации посвящены зарубежному туризму: например, голосование за лучшее направление для российских туристов как в СНГ, так и за его пределами.
Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за нашими читателями. Этот выбор будет сделан в процессе онлайн-голосования, которое продлится до конца октября 2024 года. Скорее переходите на сайт премии, выбирайте фаворитов и голосуйте!
К выбору читателей присоединятся ещё и голоса экспертного жюри. Члены жюри подведут свои итоги премии – в их число вошли специалисты в области туризма: журналисты, чиновники, тревел-эксперты и другие. Читайте приветствие всем участникам голосования от Председателя жюри Христофора Константиниди.
Приветственное слово
Христофор Константиниди
Председатель Экспертного жюри национальной премии Russian Traveler Awards
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в голосовании за самые интересные места, в которых вам довелось побывать или вы только планируете посетить. Национальная премия Russian Traveler Awards 2024 открывает для вас самые интересные уголки самой красивой и гостеприимной страны – России, а также наших соседей.
Вместе с организаторами и участниками национальной премии вы совершите увлекательное и головокружительное путешествие в национальные парки и заповедники, исторические и культурные центры, посетите музеи и исторические раскопки, агротуристические фермы и фестивали, пройдете эко-маршрут, отправитесь в круиз и автопутешествие, отдохнете на море или в санатории…
Премия поможет познакомиться с нашей страной и ее природным и культурным разнообразием от Черного до Баренцева моря, от Калининграда до Сахалина.
В год председательства России в Содружестве независимых государств мы знакомим наших читателей с туристическим и культурным потенциалом стран-участников СНГ в рамках специальной номинации Национальной премии Russian Traveler Awards 2024.
Выбрать фаворитов в самых разных номинациях и проголосовать можно на сайте Премии.
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