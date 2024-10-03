Национальное достояние: на LADA Vesta SW Cross на Юг. Часть вторая

Что мы вкладываем в слова «национальное достояние»? Это ветер, налетевший с Дона, величественный вид на море, древние скалы-останцы, старинный писательский домик и гастропаб с удивительными блюдами. На обновленной LADA Vesta SW Cross мы отправились на юг России и расскажем вам про самые интересные места, куда стоит заехать на маршруте. Ну и, конечно, расскажем про сам автомобиль — сегодня, пожалуй, одно из самых удобных транспортных средств для путешествий. В первой части мы доехали из Москвы до Таганрога, а во второй — приехали в Ростов-на-Дону, в Воронеж, Дивногорье и Рамонь.

Ростов-на-Дону – огромный промышленный и научный центр юга России. Порт пяти морей и транспортный хаб, откуда ведут железные и асфальтовые дороги в разные части страны. По трассе М-4, проходящей около Ростова-на-Дону, едут все автопутешественники, стремящиеся попасть на море. Между тем, город стоит того, чтобы провести здесь не один день, гуляя по улицам, любуясь историческими зданиями. Вот несколько точек на которые стоит обратить внимание в Ростове-на-Дону.

Улицы и дома

Доходный дом Кистова построен в 1918 году. Сейчас это главный корпус Южного федерального университета. Архитектурный стиль — смесь модерна и неоклассицизма.

Эксперты называют Ростов-на-Дону своеобразным архитектурным музеем под открытым небом, начиная с XVIII века на улицах города причудливо перемешиваются разные стили. Вот на улице Станиславского, 60 стоит Дом Максимова, здесь сейчас располагается городская управа. Здание построено в середине XIX века – в стиле русского классицизма.

Пример эклектики — Дом Маргариты Черновой 1899 года, на Большой Садовой улице, 27/47. Здание Академического театра им. М. Горького 1935 года можно увидеть по адресу Театральная площадь, 1 это памятник советского конструктивизма. Любопытно, что макет здания театра представлен в Музее истории архитектуры в Лондоне.

Ну а, к примеру, модерн в Ростове-на-Дону олицетворяет собой здание управления Северо-Кавказской железной дороги на Театральной площади, 4.

Центральный рынок

Центральный рынок Ростова-на-Дону это не только место для покупок, но еще и исторический центр донской столицы.

Где: Будённовский проспект, 12

Оказавшись в этих местах, нельзя пропустить возможность окунуться в колоритный мир ростовского базара. Удивительные запахи свежих трав и экзотических специй, переливающие на солнце головки сыра, ростовский хамон, живописно свисающий с прилавка: сложно сопротивляться притягательности местных фермерских продуктов.

Отдельное удовольствие – это прогулка по рыбным прилавкам. На местный рынок водят экскурсии, здесь не только можно увидеть эстетично, словно на выставке современного искусства, разложенные продукты, но и узнать от продавцов уникальные рецепты, которые не прочитаешь ни в одной кулинарной книге.

Ворошиловский мост

LADA Vesta SW Cross у опоры Ворошиловского моста.

Где: любоваться видами моста лучше всего с улицы Береговой.

Один из важных архитектурных символов города! Если смотреть издалека, то 620-метровый мост – тонкая линия, проведенная над водой и уходящая за горизонт. Построенный в середине прошлого века, пешеходно-автомобильный мост был сооружен по инновационной в те времена технологии — с помощью клеевых стыков. Под 32-метровым сооружением на закате эффектно проходят суда, а если прогуляться по самому мосту, то с него открывается живописный вид на набережную Ростова-на-Дону.

Гастропаб «Раки и гады»

В гастропабе Раки и Гады раки готовятся по двадцати шести авторским рецептам.

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Где: Шаумяна, 57

Одно из главных пивных заведений города, можно сказать гастрономическая достопримечательность. Здесь можно попробовать раков, приготовленных по десяткам разных рецептов, большинство из них разрабатывал лично шеф-повар (и одновременно совладелец заведения – Вадим Кузнецов). Кроме этого, здесь есть блюда из креветок, мидий, осьминогов и кальмаров. Тот случай, когда еда — настоящее национальное достояние.

Памятник тачанке-ростовчанке

Памятник, символизирующий освобождение Ростова-на-Дону от белогвардейцев в 1920 году

Где: въезд в город со стороны Батайска по Восточному шоссе — по правую сторону дороги.

Культовый монумент, установленный на южном въезде в Ростов на Дону – Тачанка-ростовчанка. Размер памятника — 15 метров, видно издалека. Весьма эффективная боевая машина прошлого — повозка с установленным станковым пулеметом, ее везли лошади. Тачанка активно использовалась в этих местах в годы Гражданской войны. Памятник, собственно, установлен в том самом месте на берегу Дона, где шли бои армии Буденного с войсками генерала Деникина.

Из Ростова-на-Дону мы направились в сторону Москвы, останавливаясь в самых интересных местах по пути. Например, в городе Воронеже.

«Гото Предестинация» в Воронеже

Где: Петровская набережная, 21А

Воронеж, основанный в 1586 году, город, где появился первый русский регулярный флот. Весной 1700 года Воронежское адмиралтейство отметило знаменательное событие. На верфи был успешно спущен на воду 58-пушечный парусный линейный корабль «Гото Предестинация» – первый российский линейный корабль, созданный в России без участия иностранных специалистов.



Петр I не только выступил инициатором проекта, но и сам активно участвовал в процессе строительства. Все важные моменты проходили под личным контролем царя.

Действующая историческая копия русского линейного корабля пришвартован у Адмиралтейской площади в Воронеже, это корабль-музей. Экспозиция музея – 684 предмета, рассказывающих о быте и боевых походах моряков XVIII века. Впрочем, «Гото Предестинация» может и передвигаться: судно оснащено дизельным двигателем в 300 л. с., благодаря нему скорость судно развивает скорость до 6,5 узлов (12 км/ч).

Дивногорье

Где: Воронежская область, Лискинский район, хутор Дивногорье

В 80 километрах от Воронежа расположено удивительное место – Дивногорье. Это не просто село, окружённое живописной природой, холмами, но и музей под открытым небом. Своё название эта местность получила благодаря уникальным меловым формациям, известным как столбы-останцы, которые местные жители называли «дивами». А еще здесь расположен один из самых уникальных религиозных объектов России — пещерный храм, посвящённый Сицилийской иконе Божией Матери.

Дворец Ольденбургских в Рамони

В Рамони, поселке Воронежской области, расположен уникальный объект архитектуры конца 19-го века – усадьба, выполненная в стиле, который напоминает старинную английскую готику, что крайне необычно для российских провинций. Это здание когда-то было частью владений российской линии дома Ольденбургских. Сразу за особняком находится архитектурный ансамбль, включающий в себя ворота с башней и часами от швейцарской компании «Винтер», а также флигель, который получил название «свитской корпус» за то, что там размещались придворные особы, прибывавшие с визитом в усадьбу.