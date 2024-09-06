Национальное достояние: на новой LADA Vesta SW Cross на Юг

Что мы вкладываем в слова «национальное достояние»? Это ветер, налетевший с Дона, величественный вид на море, древние скалы-останцы, старинный писательский домик и гастропаб с удивительными блюдами. На обновленной LADA Vesta SW Cross мы отправились на юг России и расскажем вам про самые интересные места, куда стоит заехать на маршруте. Ну и, конечно, расскажем про сам автомобиль — сегодня, пожалуй, одно из самых удобных транспортных средств для путешествий.

Таганрог – любимое детище Петра I. Император лично ездил к месту строительства, по его указам в 1699 году разработали проект планировки. Кстати, застраивали Таганрог, как позже Санкт-Петербург, по европейскому радиально-лучевому методу проектирования.

В ручном режиме Петр I курировал благоустройство города – в Таганроге появились фруктовые сады и виноградники, плантации клубники. При императоре в городе была построена первая в России морская гавань — Таганрог на многие годы стал международным портом через который огромная страна начала устанавливала связи с другими государственными. Собственно, именно с появлением таганрогской гавани, наша страна начала становиться настоящей морской державой.



Сегодня небольшой город на берегу Азовского моря — место притяжения туристов. Исторический центр города, вкуснейшая кухня и пляжи с теплым море, где воды, в буквальном смысле слова, по колено — можно долго идти, прежде чем попадешь на глубину. Итак, вот что, по нашему мнению, стоит посмотреть в Таганроге и окрестностях.

Фото: Яков Осканов

Средство передвижения: LADA Vesta SW Cross

Фото: Яков Осканов

Внедорожный, спортивный характер LADA Vesta SW Cross чувствуется сразу, как только садишься за руль. Этот автомобиль идеально подходит для долгих путешествий. Вместительный багажник (480 литров), сиденья, подходящие для людей любого типа и телосложения. Ну и, конечно, эффектная внешность — эмоциональный рельеф переднего бампера, оригинальный дизайн литых дисков. Во время путешествия люди не раз подходили к нашему автомобилю, задавали вопросы, рассматривали. LADA Vesta SW Cross, безусловно, выделяется на дороге.

1 Каменная лестница

Фото: Яков Осканов

Где: Таганрог, Греческая улица, между домами № 56 и № 58

188 ступеней, которые, кажется, никогда не пустуют. Туристы спускаются, сидят, фотографируются здесь с утра до вечера. Достопримечательностью лестница стала сразу после постройки – в сентябре 1833 года. Известные люди, попадая в Таганрог, немедленно отправлялись постоять на знаменитых ступенях. Если судить по воспоминаниям, в разное время здесь отметились, например, Петр Чайковский, Александр Пушкин, Антон Чехов.

2 Петровский квартал

Фото: Яков Осканов

Где: Таганрог, улица Петровской 51

Живописный комплекс зданий, не похожий на остальную часть города. Здесь, пожалуй, каждый квадратный метр можно использовать как фотозону для эффектных снимков. По выходным в Петровском квартале непременно кипит жизнь: на улице выступают музыканты, соседние рестораны проводят дегустации, кто-то выступает с лекцией.



В Таганроге – особенная кухня, кулинарные традиции здесь зародились еще со времен, когда город был крупным международным портом и сюда приезжали купцы из разных стран. Смешение гастрономических культур и смелые эксперименты с локальными продуктами — визитная карточка местных шеф-поваров. Одно из самых популярных мест в Петровском квартале — «Дон Марио», где над меню трудился Евгений Вийтык, президент гильдии шеф-поваров Черноморского побережья.

Фото: Яков Осканов

Салон автомобиля, безусловно, заслуживает внимания: удобная навигация, панель приборов с покрытием Soft Touch, кнопка запуска «старт/стоп». Есть задний подлокотник с двумя стаканами, удобные розетки USB. Мы проверили LADA Vesta SW Cross в дальней поездке и можем с уверенностью сказать — на этом автомобиле можно с комфортом отправляться в дальние путешествия.

3 Музей «Градостроительство и быт города Таганрога»

Фото: Яков Осканов

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Где: Таганрог, ул. Фрунзе, 80

Не спешите заходить внутрь, прогуляйтесь вокруг особняка, где располагается музей. Самое здание – произведение искусства, которое соорудил гениальный Федор Шехтель, создатель, между прочим, архитектурного стиля «русский модерн».



Строения, созданные по его проектам, называют самыми красивыми в России. Только в одной Москве Шехтель придумал облик больше пяти сотен зданий: тут вам и Ярославский вокзал, здание МХТ, особняк Степана Рябушинского.



Обратите внимание на фасад таганрогского музея — он декорирован изысканной мозаикой собранной из керамической плитки. Внутри здания — несколько экспозиций, посвященных городу, старинные фото, открытки, городские планы, образцы мебельного и декоративного искусства XVIII–XX веков.

4 Музей Чехова

Фото: Яков Осканов

Где: Таганрог, улица Чехова, 69

Крошечный старинный домик 1850 года, здесь родился большой русский писатель Антон Чехов. Невероятно уютные 35,5 квадратных метров – здесь каким-то чудным образом уместилась кухня (она же столовая и рабочий кабинет отца семейства), спальня и детская.



Трогательно воссоздан быт второй половины XIX века — мебель, на полках медная, латунная и деревянная посуда, книги, в комнате лежит гимназический табель с отметками Чехова. Несмотря на крохотные размеры, Музей Чехова — одно из самых популярных туристических мест в Таганроге. В 2010 году здесь побывал, кстати, и президент Дмитрий Медведев.

Фото: Яков Осканов

Сочетание комфорта и функциональности городского автомобиля и повышенная проходимость — вот отличительные черты обновленной LADA Vesta SW Cross. Клиренс в 203 миллиметра позволяет проехать туда, куда не доберется обычный автомобиль.

5 Винодельни

Фото: Яков Осканов

Где:

Ростовская область, хутор Хапры, улица Свободы, 27

Голос радиоведущей Александры Веденеевой знала вся ростовская область – много лет она вела программы на местной «Европе плюс». Сейчас же жители региона знают Веденееву в лицо — образ Александры можно увидеть на этикетках бутылок с вином винодельни «Шато Веденеевское». Бросив радио, бывшая ведущая вместе с мужем занялась виноделием — и успешно. Маленькая семейная винодельня — одно из самых уютных мест, которые можно себе представить: живописные виноградники, степь, где пасутся лошади, яркое южное солнце.

Другая винодельня, куда мы отправились – огромное хозяйство, 5 гектар виноградников, где растет 32 винных сорта и 29 столовых. Здесь проводят эногастраномические и винные туры, экскурсии, дегустации, фотосессии, фестивали. Построен отдельный (и очень уютный) дегустационный комплекс с пятью террасами. Имейте ввиду, что записываться на все экскурсии нужно заранее!

6 Самбекские высоты

Фото: Яков Осканов

Где: Ростовская область, Неклиновский район, 53 километр трассы Ростов-на-Дону — Таганрог

Достопримечательность открылась для посетителей лишь несколько лет назад, огромный музейный комплекс расположился в красивейшем месте у села Самбек – на месте важного сражения 1944 года. Здесь можно гулять по дорожкам среди цветов и клумб (есть на территории даже большой каскадный бассейн). А можно отправиться смотреть экспонаты — на улице словно взлетает в небо Як-1Б, стоят противотанковые ЗиС-3, внутри павильонов — другая техника времен войны, например, Т-26, который обнаружили в реке неподелеку, восстановили и привезли сюда.

7 Маяк в Мержаново

Фото: Яков Осканов

Где: Ростовская область, Неклиновский район, Мержаново

Маяк и деревушка, несколько домов вокруг, все это, конечно, не настоящее. Декорации возвели на берегу Таганрогского залива специально для шпионского сериала «Смотритель маяка» с Егором Бероевым. Строения после съемок не разобрали, а сейчас это – одна из самых популярных достопримечательностей. Обрывистые берега, море, маяк на фоне голубого неба, эти места идеально получаются на фотографиях.

Из Таганрога мы отправились в Ростов-на-Дону и Воронеж — не пропустите нашу следующую публикацию про путешествие на LADA Vesta SW Cross.