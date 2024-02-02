Нашествие медуз на пляжах Пхукета напугало туристов

Туристы жалуются на невозможность отдыхать на побережье.

На пляжах Пхукета появилось большое количество медуз, предположительно ядовитых. Чтобы успокоить туристов, местные службы занимаются сбором стрекающих, выброшенных на берег и занесенных песком.

В конце января нашествие медуз было отмечено во многих местах западного побережья острова-курорта – от Май Кхао на севере до Карона в южной части. Чиновники рассказали, что возле отеля Le Meridien Phuket Beach Resort было очень много медуз. Однако точно определить вид им не удалось. Ранее специалисты обнаружили в водах пляжа Карон представителей вида Cephea.

Медузы семейства Cephea распространены в Индийском океане. Хотя их считают ядовитыми, особого вреда человеку они не приносят.

Фото: Phuket Lifeguard Service

Реклама

Обычно жалящие щупальца не оставляют на коже крупных повреждений, а лишь причиняют боль. Однако очевидно, что купаться в море среди множества таких медуз практически невозможно.