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Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

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Нашествие медуз на пляжах Пхукета напугало туристов

Фото: WWSB

Туристы жалуются на невозможность отдыхать на побережье.

На пляжах Пхукета появилось большое количество медуз, предположительно ядовитых. Чтобы успокоить туристов, местные службы занимаются сбором стрекающих, выброшенных на берег и занесенных песком.

В конце января нашествие медуз было отмечено во многих местах западного побережья острова-курорта – от Май Кхао на севере до Карона в южной части. Чиновники рассказали, что возле отеля Le Meridien Phuket Beach Resort было очень много медуз. Однако точно определить вид им не удалось. Ранее специалисты обнаружили в водах пляжа Карон представителей вида Cephea.

Медузы семейства Cephea распространены в Индийском океане. Хотя их считают ядовитыми, особого вреда человеку они не приносят.

Фото: Phuket Lifeguard Service

Обычно жалящие щупальца не оставляют на коже крупных повреждений, а лишь причиняют боль. Однако очевидно, что купаться в море среди множества таких медуз практически невозможно.

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