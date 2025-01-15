Наши туристы стали больше ездить в Африку: российский дипломат

По словам директора департамента Африки МИД России, граждане страны стали чаще выбирать африканский континент для туристических поездок.

Несмотря на то, что Африка остаётся для россиян не самым бюджетным направлением, турпоток на континент заметно вырос после введенных Западом ограничений, отметил российский дипломат Анатолий Башкин в разговоре с «Известиями».

По словам Башкина, больше всего россиян привлекают островные государства Африки: Маврикий и Сейшелы. На востоке континента – Кения, Танзания и Эфиопия. Из южных направлений наши туристы предпочитают отправляться в ЮАР, Зимбабве и Намибию.

«В целом подавляющее большинство африканских государств обладают нераскрытым нашими соотечественниками туристическим потенциалом, в каждом можно найти что-то особенное», – отметил директор департамента Африки МИД России.

Башкин напомнил, что между Россией и 42 африканскими государствами уже заключены соглашения в области гражданской авиации – но пока что регулярное воздушное сообщение имеется лишь со столицей Эфиопии: рейсы из Аддис-Абебы летают в Москву и обратно. Дипломаты продолжают выступать за расширение географии маршрутов наших перевозчиков, но здесь существуют проблемы в отношении санкционного давления на отрасль — в том числе в первую очередь необходимо решить вопросы о получении разрешений, об обслуживании и заправке бортов, пояснил Башкин.

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«Африка привлекает своим местным колоритом, обилием и разнообразием природных красот – по сути, она остается одним из самых удивительных на планете мест, где современность соседствует с традициями прошлого», — отметил дипломат.

Из других новостей: по словам Анатолия Башкина, в ближайшее время Москва планирует открыть российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане; почти два года назад начали функционировать наши посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.