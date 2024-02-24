Nature Photo Talks 2024: выступления главных звезд природной фотографии

2 марта в Москве пройдет самый масштабный в России форум природной фотографии — Nature Photo Talks.

Потрясающие кадры на огромном экране, захватывающие рассказы про путешествия от лучших фотографов, полезные советы и новые знания. Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, а также всем любителям природы и путешествий.



В рамках специальной программы Форума будет организовано открытое портфолио-ревю для всех желающих. Вы сможете показать свои фотографии и получить совет от известных фотографов и экспертов. А также бесплатный тест-драйв современной фототехники от партнеров! Вход на форум бесплатный по регистрации.

Ключевые темы.



Лектор: Антон Агарков. Как рассказать историю в пейзажной фотографии. В любой фотографии главное – это сюжет, история. Всё остальное — лишь способы ее рассказать. Как искать сюжеты по картам, фотографиям и отчетам в сети, как найти главного героя и почему композиция, цвета, время года — это всего лишь инструменты.

Лектор: Игорь Шпиленок. «Почему я люблю большие проекты?» Отдельный шедевр может принести удовлетворение авторскому тщеславию, но все многообразие, сложность и красоту природы такой снимок не покажет. Почему стоит рассказывать о природе с помощью обстоятельного фотоповествования? Работа над некоторыми проектами занимает годы, но результат позволяет влиять на сохранение хрупкого мира дикой природы.

Еще одна тема: креативные приёмы съёмки – авторский взгляд Алексея Королёва. Развиваем креативное виденье — как превратить обычные сюжеты в фотографическое искусство. Мультиэкспозиция, высокий и низкий ключ, творческое использование вспышки, съемка с проводкой и смещением камеры прямо в процессе съемки! И многие другие приёмы. Выберете то, что ближе именно вам.

Настоящая история фотографа природы. Дмитрий Архипов – профессиональный фотограф, много лет снимающий пейзажи и диких животных по всему миру. Сотни фототуров, десятки стран, самые знаменитые места! Результаты выглядят безупречно, но мало кто знает, что остаётся за кадром. Честные истории про самые популярные точки планеты, куда стоит поехать фотографу природы.

Практика. Нейросети для обработки. Лектор: Константин Шамин. Как применять нейросети на практике? Материал, собранный специально для природных фотографов – от ретуши и замены объектов до технического повышения качества изображений. Реальное сокращение трудозатрат на различных этапах постобработки. Подробный мастер-класс, разложенный по шагам, с конкретными примерам.

Как сделать первый шаг в глубокий космос. Лектор: Владислав Рябинин. Готовьтесь к встрече с бескрайним космосом и научитесь запечатлевать его красоту в каждом кадре! Захватывающее погружение в мир астрофотографии – от выбора оборудования до основ съемки дальнего космоса. Специальных знаний не требуется.

Это, конечно, далеко не все темы в программе форума! Подробности – здесь.