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Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Научно-промышленные экскурсии появились в Нижегородской области

Научно-промышленные экскурсии появились в Нижегородской области

Новый туристический маршрут включает посещение производства фармацевтической упаковки на предприятии АО «Промис» и знакомство с металлообрабатывающими технологиями в лабораториях Нижегородского технического университета. Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, где разработали такие маршруты.

Этот уникальный проект, объединивший образовательное учреждение и промышленное предприятие, стал пионером в развитии индустриального туризма региона. Теперь желающие могут своими глазами увидеть, как создается упаковка для медикаментов и как проводятся исследования в области металлообработки.

До двух тысяч посетителей смогут принять участие в производственных экскурсиях по предприятиям и высшим учебным заведениям Нижегородской области в предстоящем туристическом сезоне. По информации главы регионального туристического ведомства Сергея Яковлева, в настоящее время ведется активная разработка семи новых комплексных маршрутов, которые позволят гостям региона детально ознакомиться с местными производствами.

Нижегородские университеты и производственные компании активно участвуют в разработке новых туристических направлений. По словам министра туризма Нижегородской области Сергея Яковлева, на финальной стадии подготовки находятся семь специализированных маршрутов, которые познакомят гостей с местной металлургией, агропромышленным комплексом, здравоохранением и производством продуктов питания.

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