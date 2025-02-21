Назван самый красивый пляж мира

Ради отдыха в этой бухте с розовым песком придется отправиться в Грецию.

В 2025 году звание самого лучшего пляжа мира по мнению Tripadvisor досталось Элафониси.

Этот маленький островок, соединенный с греческим островом Крит небольшой песчаной косой, славится своими розовыми песками. Привлекательный цветовой эффект рождается из-за смешения песчинок и пигментированных микроорганизмов – они живут в симбиотических отношениях с местными морскими водорослями. При этом насыщенность розового цвета в песке зависит от приливов и погодных условий, поэтому при посещении Элафониси путешественников всегда ждет сюрприз.

Розовые пески пляжа Элафониси Фото: Alexandra Tran / Unsplash

Эксперты Tripadvisor проанализировали пляжи 50 стран мира на шести континентах и пришли к выводу, что греческий островок с его кристально чистой водой и уникальными песками заслуживает своего титула. Интересно, что в течение последних четырех лет Элафониси вообще не попадал в список лучших пляжей, но его легендарное возвращение помогло ему обогнать сразу всех конкурентов. Помимо природной красоты, сам остров Крит, частью которого официально является Элафониси, славится древними руинами, оставшимися от Минойской цивилизации.

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Лучшее время для посещения Элафониси это май или сентябрь: в другие месяцы на пляже просто не протолкнуться. Стоит помнить, что из-за отсутствия естественной тени, важно приходить на берег подготовленными – головной убор и солнцезащитный крем обязательны!

А вот вторая строчка в рейтинге досталась пляжу Банана на Пхукете, Таиланд – он особенно популярен у любителей катания на лодках, парасейлинга или дайвинга благодаря красочным кораллам. На третьем месте пляж Ингл на острове Аруба в Карибском море, далее следуют Сиеста во Флориде и Прайя-да-Фалезия в Португалии.