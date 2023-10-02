Назван самый негостеприимный регион России

Отношение местных жителей к туристам раскрыл опрос сервиса SuperJob.

Краснодарский край оказался самым негостеприимным для туристов — об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Согласно данным исследования, в 2023 году жители Краснодарского края устали от путешественников — лишь 26 процентов респондентов рассказали, что их ничего не раздражает в отдыхающих. В регионе недовольны поведением и внешним видом туристов, обилием у них нецензурной лексики, нечистоплотностью и высокомерием к обслуживающему персоналу.

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«Ходят по улицам в купальниках, плавках и бросают мусор, где попало», — отметили респонденты.

А вот как выглядит весь рейтинг гостеприимности российских регионов. Указан процент респондентов, которые рады приезду гостей.

Камчатка — 74% Дагестан — 60% Ставрополье — 53% Крым — 48% Калининград — 47% Алтай — 35% Краснодарский край — 26%

Свой опрос сервис SuperJob проводил с 5 июня по 25 сентября. В нем участвовали 2,1 тысячи человек — по 300 представителей от семи туристических регионов России.

Ранее аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основании данных туроператоров составили рейтинг наиболее востребованных городов в 2023 году в сегменте сити-туров.