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№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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Назван самый негостеприимный регион России

Фото: Unsplash

Сочи (Краснодарский край)

Отношение местных жителей к туристам раскрыл опрос сервиса SuperJob.

Краснодарский край оказался самым негостеприимным для туристов — об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Согласно данным исследования, в 2023 году жители Краснодарского края устали от путешественников — лишь 26 процентов респондентов рассказали, что их ничего не раздражает в отдыхающих. В регионе недовольны поведением и внешним видом туристов, обилием у них нецензурной лексики, нечистоплотностью и высокомерием к обслуживающему персоналу.

«Ходят по улицам в купальниках, плавках и бросают мусор, где попало», — отметили респонденты.

А вот как выглядит весь рейтинг гостеприимности российских регионов. Указан процент респондентов, которые рады приезду гостей.

  1. Камчатка — 74%
  2. Дагестан — 60%
  3. Ставрополье — 53%
  4. Крым — 48%
  5. Калининград — 47%
  6. Алтай — 35%
  7. Краснодарский край — 26%

Свой опрос сервис SuperJob проводил с 5 июня по 25 сентября. В нем участвовали 2,1 тысячи человек — по 300 представителей от семи туристических регионов России.

Ранее аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основании данных туроператоров составили рейтинг наиболее востребованных городов в 2023 году в сегменте сити-туров.

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